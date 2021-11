Video intervista a Giorgio Poi... quando la quotidianità si mescola al sogno

Giorgio Poi pubblicherà il suo nuovo album Gommapiuma venerdì 3 dicembre per Bomba Dischi/Island Records.

A due anni da Smog, del 2019, Giorgio Poi torna con 8 tracce inedite, tra cui un featuring con Elisa.

I primi due singoli estratti da questo terzo disco sono I pomeriggi e Giorni felici, disponibili su tutte le piattaforme digitali e di streaming.

Abbiamo parlato con lui in una location morbida e a tema: un negozio di materassi.

Giorgio presenta con queste parole il suo terzo album da solista:

“La gommapiuma è un materiale utilissimo: attutisce i colpi, assorbe, protegge le cose fragili. La sua leggerezza è la sua forza. Ho scritto questo disco in un momento in cui alla mia fragilità si sommava quella della mia intera specie, e al mio peso quello del mondo in caduta libera. Se non sono andato in frantumi è anche grazie a queste canzoni”

Gommapiuma è un disco che atterra direttamente dal mondo candito e parallelo del musicista. La sua dimensione onirica e sognante si sposa a immagini capaci di sintetizzare il reale, la vita quotidiana, consegnandone la sua versione più poetica.

Giorgio Poi ci trascina nel suo rifugio emozionale, una strada che decomprime le distorsioni e i rumori di fondo per concedersi un viaggio tra le nuvole, atterrando sempre sul morbido. In una parola: Gommapiuma.

Giorgio poi IL RITORNO SUL PALCO

Nel 2022, Giorgio Poi si esibirà dal vivo con due date live, con alcuni musicisti d’eccezione. Ecco le due date annunciate finora:

18 febbraio – Auditorium Parco della Musica, Roma

28 febbraio – Teatro Dal Verme, Milano

I due concerti vedranno il cantautore tornare ad esibirsi dal vivo dopo l’intensa attività live che l’ha visto protagonista durante la sua carriera con tournée nazionali e internazionali.

Giorgio Poi ci ha invitato a chiacchierare di Gommapiuma con lui in una location a tema: un negozio di materassi. Non potevamo dire di no.

TRACKLIST DI GOMMAPIUMA :

LATO A

Rococò I pomeriggi Bloody Mary (ft. Elisa) Gommapiuma

LATO B

Giorni felici Supermercato Barzellette Moai

https://youtu.be/JXItZ7hyKdg