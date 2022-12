Videointervista a Tredici Pietro e Lil Busso: “Lovesick parla delle nostre pene d’amore”

Il 2 dicembre esce LOVESICK, il tanto atteso primo joint album di due artisti che ancora prima di essere colleghi sono amici: stiamo parlando di Tredici Pietro e di Lil Busso, due cantanti bolognesi che hanno deciso di unire le forze per dare vita ad un progetto congiunto che, per alcuni versi, ha i tratti del concept album.

LOVESICK, come lascia intuire il titolo (in italiano è traducibile come “sofferente per amore”) esce per Epic Records/Sony Music Italy, e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche in versione fisica in CD: al suo interno troveremo canzoni d’amore ma anche canzoni incentrate sul tema del sesso, che i due hanno voluto affrontare volutamente senza tabù di sorta.

LOVESICK è di fatto un progetto dal sound esplosivo, che trova dunque i due rapper bolognesi a crucciarsi rispetto alle relazioni vissute in questi ultimi mesi, a volte storie d’amore vere e proprie altre invece semplici incontri occasionali. Nel disco di parla di amori finiti o irrecuperabili, fatti di paranoie, mancanze e nostalgia, tutti sentimenti che in alcuni casi la voglia di divertirsi riesce a spazzare via.

Lil Busso, in particolare, ha tenuto a ricordare in più occasioni che l’album è stato per lui una sorta di seduta dallo psicologo, con la quale ha potuto guardare dentro di sé, e che di fatto è stato per lui una vera e propria cura.

Riguardo al progetto, Tredici Pietro e Lil Busso hanno raccontato:

Erano 3-4 anni che dovevamo fare questo disco,ma per una ragione o per un’altra non ci eravamo riusciti fino ad oggi. La volontà c’è fin da quando ci conosciamo, serviva solo il momento giusto, non c’era ancora la musica ma

l’intenzione c’è sempre stata. C’è una vera fratellanza, un rapporto di amicizia che ci lega e una sinergia che ci rende la vita più semplice, a nostro parere è fondamentale anche per lavorare bene. Dopo aver entrambi vissuto all’estero, tornati in Italia, abbiamo capito che era arrivato il momento di fare musica “per davvero”.

La video intervista a Lil Busso e Tredici Pietro per Lovesick

All Music Italia ha incontrato i due artisti a Milano a poche ore dal rilascio del progetto. Insieme abbiamo parlato del significato del progetto e di come il tema della sessualità in modo particolare è stato affrontato. I due cantanti hanno anche spiegato in che modo la loro esperienza all’estero li ha segnati e che tipo di influenza ha avuto su un disco simile. Infine Lil Busso e Tredici Pietro ci hanno rivelato cosa ne pensano le rispettive famiglie del loro lavoro e ci hanno anticipato come suonerà il disco dal vivo. Qui sotto la nostra chiacchierata.

TRACKLIST & CREDITS DI LOVESICK

1. SI O NO

2. SARA E SABRINA (feat. DISS GACHA)

3. È VERO

4. WHY YOU NAKED?

5. LOVESICK

6. ALMENO SE SI LITIGA SCOPIAMO (feat. VILLABANKS)

7. ANGELI E DIAVOLI

8. 2€/SECONDO

BONUS TRACK (CD Exclusive):

9. PICCOLO SEGRETO

10. OUTRO