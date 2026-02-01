Tony Colombo, “Io e Geolier raccontiamo la stessa storia ma con stili diversi. Napoli è magia”

Videointervista a Tony Colombo che ci presenta ufficialmente il suo nuovo album Predestinato dopo una carriera di più di trent’anni. Un esordio in classifica straordinario, una Top 10 conquistata grazie al supporto dei fan storici e una passione che non si è mai esaurita anche dopo 33 anni di carriera.

Ai nostri microfoni, il cantautore neomelodico ha affrontato tutti i temi legati non solo all’album nello specifico ma, più in generale, alla sua vita e alla sua lunga carriera.

Hai fatto l’esordio in classifica benissimo, come ti senti?

Questo risultato non ce l’aspettavamo, non il 2° posto. Ci aspettavamo un decimo o un undicesimo posto, ci sono dei colossi davanti a noi quindi siamo molto felici di questo risultato che appartiene a tutto ciò che ho fatto.”

“Sono felice di incontrare di nuovo il mio pubblico, pronto a comprare il mio CD. Sono 33 anni che mi seguono, si sposano e crescono con le mie canzoni.

Predestinato nasce da quel concerto con Mario Merola quando eri bambino?

Gli stessi che mi seguivano 33 anni fa mi seguono ancora oggi e questo è il fulcro di tutto. A 9 anni ho cantato al Forum di Assago, ho venduto migliaia su migliaia di copie fisiche. Ho fatto tutta l’evoluzione della musica dal fisico al digitale e fare musica oggi è sempre più difficile.”

“Quello è stato un momento chiave, essere battezzato da Mario Merola è incredibile, l’inizio di qualsiasi cosa. Il fatto di dire che sono un predestinato, ci ho messo 33 anni per dirlo. Ho capito che non so fare altro oltre la musica quindi spero di esserne sempre all’altezza.

A 8 anni hai venduto 23mila copie, ti ricordi di quel momento lì?

“Le 23mila copie sono reali ed è il dato della prima stampa. Di quel disco ho venduto 500mila copie dopo tre mesi e questo dato è importante perché poi sono rimasto con la stessa etichetta per anni.

Nella mia casa discografica c’era pure Gianni Celeste, un pezzo di storia, e lui era quello che vendeva di più. Lui incideva due dischi l’anno perché vendeva tra le 600 e le 800mila copie.

La cosa tragica è che vendevamo 500mila copie originali e 2 milioni di falsi, all’epoca la pirateria dominava il mercato quindi non era facile fare quello che facevamo noi.

Con gli anni ho sempre venduto tantissimo, sono sempre stato fortunato con il mio fanclub a Palermo, si toccava tutto con mano. Io vengo dalla vecchia scuola e incontrare in questi giorni tantissime persone è stato bellissimo.”