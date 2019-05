E’ uscito Jambo, il nuovo singolo di Takagi & Ketra, che arriva dopo il successo di La Luna e La Gatta. Si tratta di un brano che proverà a replicare quanto realizzato da Amore e Capoeira la scorsa estate e L’esercito del selfie due anni fa.

Jambo è un pezzo differente rispetto a quanto Takagi & Ketra hanno proposto in passato e per presentare il singolo hanno organizzato un release party a Villasimius in Sardegna all’interno del Voi Tanka Village, uno dei resort storici e più esclusivi dell’Isola.

La scelta di organizzare un party nel club più esclusivo della Sardegna non è casuale, ma risponde a una precisa scelta legata alla partnership che lega Neos e Bravo Club con Sony Music.

Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri sono partiti per il Bravo Club Kiwengwa, a Zanzibar, per realizzare la prima parte del video che è stato girato per le strade dell’isola, le spiagge e il Lake Manyara National Park in Tanzania.

“Per noi che ci occupiamo di progettare sogni parlare di estate ed emozioni è stato naturale fin dal primo momento. Da questa simbiosi è nata l’idea di abbinare musica e vacanze utilizzando un volo Neos e la cornice di un nostro villaggio per raccontare la colonna sonora dell’estate. Chi è Bravo si vede.”

Queste le parole di Gianmaria Patti, Brand Manager di Bravo Club.

L’ultima parte del video sarà girata la prossima settimana in Giamaica.

VIDEOINTERVISTA A TAKAGI & KETRA E GIUSY FERRERI

Abbiamo incontrato Takagi & Ketra e Giusy Ferreri al Voi Tanka Village in Sardegna, poco prima dell’inizio del release party. Ecco la nostra videointervista.

Foto di Edward Scheller