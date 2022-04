Videointervista ai Sonohra: “Torniamo con Liberi da sempre 3.0 perché c’è voglia di nostalgia”

Ve la ricordate L’Amore dei Sonohra? La risposta a questa domanda, soprattutto per i millennial, è molto probabilmente un sì grande come una casa. La vittoria del duo veronese al Festival di Sanremo 2008 in moltissimi la portano ancora nel cuore, alla luce della freschezza di un brano leggero ma non troppo, con un ritornello dolce, piacevole ed estremamente radiofonico e una citazione al Signor degli Anelli che i fan della saga avevano molto apprezzato.

Ebbene, il duo di artisti veronesi è pronto per riportarci a vivere le stesse atmosfere del loro disco d’esordio. Il 27 maggio prossimo uscirà infatti Liberi da sempre 3.0, un rifacimento molto speciale del progetto discografico dal quale “tutto era partito”.

Liberi da Sempre 3.0 dei Sonohra: le curiosità e l’intervista

Dopo i numerosi progetti indipendenti degli ultimi anni, contaminati dal blues e dal folk, i Sonohra vogliono riavvolgere il nastro e ripartire da zero. Tutti gli 11 brani presenti nel disco sono stati rimaneggiati per l’occasione, attualizzandosi ma allo stesso tempo rimanendo fedeli alla loro versione originale, compresa la celebre L’Amore.

Ma da dove viene tutta questa voglia di ritorno al passato? I Sonohra hanno risposto a questa domanda ai microfoni di All Music Italia, in occasione di un’intervista esclusiva che potete recuperare in fondo a questo articolo. In questi giorni, infatti, i due artisti sono in tour in giro per l’Italia (il 23 aprile saranno a Pistoia, il 21 maggio a Verona) e noi li abbiamo incontrati al primo dei tre live della tournée, che si è tenuto a Milano lo scorso weekend.

Nel corso della nostra chiacchierata, Luca e Diego Fainello ci hanno raccontato proprio della necessità di poter finalmente presentare sul palco un disco che non hanno quasi mai suonato dal vivo, ma anche della voglia che avevano di regalare al pubblico quelle emozioni e quel sound che avevano caratterizzato l’inizio della loro carriera. Ma non solo!

Nel corso della nostra intervista abbiamo finalmente scoperto anche qualcosa in più proprio su quel pezzo, L’amore, che tanto successo e soddisfazioni ha regalato loro, in Italia così come all’estero.