Videointervista alla premiata ditta Marrale & Mezzanotte: una vita da Matia Bazar ed i 40 anni di Vacanze Romane, nata in realtà per...

Due signori della musica come Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale non possono che essere una fucina di aneddoti che per un curioso come me è veramente il giro sulla giostra per il bambino.

Incontro i due ex Matia Bazar in occasione della pubblicazione del loro singolo assieme, firmato come Marrale & Mezzanotte, ovvero la riedizione per il quarantennale di Vacanze Romane.

Ma è solo la partenza!

Perché, per la serie piatto ricco mi ci ficco, approfitto per farmi raccontare di tutto e di più dai due, come i provini di Silvia per essere scelta come nuova vocalist nel 2000, ma anche i pensieri fatti da Carlo sulla scelta di Antonella Ruggiero ai tempi, o sul fatto di chi dovesse cantare cosa, in un gruppo inizialmente a più voci dove però, piano, piano si capì che il ruolo di cantante principale dovesse essere nelle mani di Antonella.

Ed ancora i loro brani preferiti e perché, il loro non rinunciare alla melodia pur volendo fare musica che suonasse contemporanea, l’adattarsi di Silvia ad un repertorio non costruito certo sulle sue doti vocali.

Succosi gli aneddoti su Stasera Che Sera, Ti Sento, e chiaramente la stessa Vacanze Romane, nata in realtà ben tre anni prima come jingle per una nota radio e poi tenuta lì per quella strana percezione che si trattasse di qualcosa di speciale.

E nel promettermi che ai prossimi festeggiamenti mi concederanno un nuovo incontro per raccontare il troppo che li popola, vi lascio alla simpatica chiacchierata a tre con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale

Videointervista a SILVIA MEZZANOTTE E CARLO MARRALE