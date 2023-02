Sethu: “Cause perse siamo io e mio fratello” (video intervista)

Ad appena una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo 2023 la redazione di All Music Italia incontra Sethu, uno degli artisti esordienti riuscito grazie al contest Sanremo Giovani 2022 a strappare un biglietto per il palco dell’Ariston, dove salirà dal prossimo 7 all’11 febbraio in compagnia di altri 27 prestigiosi Big della musica italiana.

L’artista, vero nome Marco De Lauri, si presenterà sul palco musicale più importante d’Italia con il brano Cause perse, al fianco di suo fratello gemello Jiz che lo accompagnerà sul palco impugnando la sua fidata chitarra elettrica. Ecco tutto quello che ci ha raccontato sulla sua esibizione, sul suo brano e anche sul suo stile così particolare.

Sethu spiega il signfiicato del testo della sua canzone in gara a Sanremo 2023

Le due “cause perse” di cui si parla nel pezzo sono proprio l’interprete del pezzo e il fratello, che spesso sono stati definiti proprio in questi termini da chi non ha mai avuto grande fiducia in loro. Da questo punto di vista, Cause Perse si può inquadrare come una sorta di inno generazionale, una canzone che racconta come spesso anche le persone che più ci sono vicine (come i genitori) non riescono a capire a fondo “le nostre guerre”.

Ecco cosa ci ha raccontato Sethu riguardo al senso del suo pezzo:

Questo pezzo partendo da causa persa, quell’espressione che usi quando commetti sempre gli stessi errori. una persona che è un po’ da lasciar perdere. Il pezzo è anche autobiografico in parte, parla di me e di mio fratello. A volte nella strada che abbiamo percorso non siamo sempre stati capiti, ma nonostante questo ci siamo sempre fatti forza a vicenda.

Non abbiamo poi resistito a chiedere a Sethu come avesse lavorato sul suo stile personale: non c’è infatti dubbio che a livello di look sarà, insieme a Rosa Chemical, uno dei cantanti più chiacchierati di questa edizione della kermesse. Ecco la sua risposta:

Io mi sono sempre vestito di nero perché mi piacciono le maglie delle band. Il caschetto l’ho fatto a caso, io avevo i capelli lunghissimi. Avevo visto una foto di un giapponese, avevo voglia di cambiare in quel periodo, sai no, quando vuoi cambiare? Ecco perché mi sono fatto i capelli così.

Per la serata dei duetti, tra l’altro, il cantante ha deciso di farsi affiancare da uno dei giovani collettivi più amati dalla Generazione Z: insieme a lui vedremo infatti il Bnkr44, progetto particolarissimo nato dalla collaborazione fra 7 ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. Insieme, Sethu e il Bnkr44 interpreteranno il pezzo Charlie fa surf, celebre canzone dei Baustelle

Qui sotto potete trovare la nostra video intervista a Sethu.