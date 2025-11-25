Sanremo Giovani 2025, Mimì: “Sottovoce racconta un processo. Dopo X Factor ho avuto paura di bruciarmi”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da martedì 11 novembre, Sottovoce (Warner Records Italy / Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Mimì, che questa sera – martedì 25 novembre – si esibirà sul palco di Sanremo Giovani 2025 proprio con questo brano, che vive in equilibrio tra forza e fragilità.
Costruito lentamente tra parole, suoni e pensieri nati dal suo diario personale, Sottovoce mette infatti al centro un processo profondo, che inizia ascoltandosi, continua scegliendosi e finisce lasciando andare ciò che ci fa male.
Mimì scava così nella complessità delle relazioni e nella bellezza delle emozioni non dette, invitando tutti ad ascoltarsi davvero e a riconoscere il momento in cui l’amore deve trasformarsi in libertà, restituendo al silenzio tutta la sua potenza emotiva.
SANREMO GIOVANI 2025: MIMì, “SOTTOVOCE” – L’INTERVISTA
Qui, a seguire, la nostra video-intervista, durante la quale Mimì ci ha raccontato il suo ultimo anno: dalla vittoria a X Factor 2024 al sogno di approdare sul palco dell’Ariston.