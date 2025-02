Sanremo 2025, intervista a Willie Peyote: “Il mio Festival è all’insegna della leggerezza”

Sanremo 2025, Grazie Ma No Grazie: l’intervista a Willie Peyote

A poche ore dall’inizio della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 abbiamo incontrato Willie Peyote, che ci ha parlato di Grazie Ma No Grazie, ma anche di Un Tempo Piccolo, il brano scelto insieme a Ditonellapiaga e Federico Zampaglione per la serata dedicata ai duetti e alle cover.

“La chiave del brano che ho deciso di portare sul palco dell’Ariston è l’ironia con cui affrontare le piccole prove che ogni giorno ci si presentano tra opinioni non richieste, meme viventi e tormentoni stantii”, racconta Willie Peyote.

Poi, aggiunge: “In un mondo che cambia sempre più velocemente, che spesso va in una direzione in cui non riusciamo a riconoscerci e forse nemmeno a capire del tutto, rivendichiamo la nostra indipendenza di pensiero e d’azione con ironia sì, ma anche con l’orgoglio del Cyrano nel celeberrimo (e quasi omonimo) monologo del secondo atto: ‘grazie, ma no, grazie'”.

WILLIE PEYOTE, “GRAZIE MA NO GRAZIE”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Grazie Ma No Grazie (EMI / Universal Music Italia) ha anche un videoclip che vede la partecipazione straordinaria dei Jalisse.

“Da qualche anno Sanremo fa rima con Jalisse – racconta Willie Peyote – e quando Alessandra e Fabio hanno saputo della citazione all’interno del brano, anticipata anche da Carlo Conti durante la presentazione di dicembre, hanno risposto con simpatia e hanno accettato il mio invito a partecipare al videoclip”.

SANREMO 2025, “grazie ma no grazie”: INTERVISTA A willie peyote