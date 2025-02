Sanremo 2025, intervista ai Coma_Cose: “I social sono un’opportunità, ma vanno dominati”

Sanremo 2025, Cuoricini: l’intervista ai Coma_Cose

A poche ore dall’inizio della prima serata del Festival Sanremo 2025 abbiamo incontrato i Coma_Cose, che ci hanno parlato della loro Cuoricini e della serata dedicata alle cover e ai duetti, durante la quale si esibiranno insieme a Johnson Righeira sulle note di L’Estate Sta Finendo dei Righeira.

“Abbiamo scelto un brano energico e malinconico che non ha età, colonna sonora di mille vacanze e di amori sospesi in estati mai dimenticate“, hanno raccontato i Coma_Cose.

Poi, hanno aggiunto: “Insieme a Johnson Righeira daremo vita a un’esibizione esplosiva!”.

COMA_COSE, “CUORICINI”

Scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, il brano in gara al 75° Festival della Canzone Italiana è accompagnato da un videoclip che vede i Coma_Cose giocare con due palloncini a forma di cuore, che sul finale compongono l’artwork del singolo.

Ma non è tutto! In via Gaudio 26, a Sanremo, si trova infatti il Cuoricini Corner: un luogo d’incontro dove i fan possono immergersi nell’immaginario del brano attraverso una serie di esperienze interattive che giocano con il linguaggio digitale, riportando però l’attenzione sull’unico cuore che conta davvero: quello umano.

SANREMO 2025, L’INTERVISTA Ai coma_cose

Foto di copertina a cura di Cosimo Buccolieri