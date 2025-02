Sanremo 2025, intervista a Brunori Sas: “La paura è il motore dell’umanità”

Sanremo 2025, L’Albero Delle Noci: l’intervista a Brunori Sas

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2025 abbiamo incontrato Brunori Sas, che ci ha parlato de L’Albero Delle Noci (Island Records), ma anche della quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti, che lo vedrà esibirsi sulle note de L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla insieme a Dimartino e Riccardo Sinigallia.

BRUNORI SAS, “L’ALBERO DELLE NOCI”

Sul palco dell’Ariston Brunori Sas porta un brano che celebra la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita.

Ed ecco che, partendo dall’immagine dell’albero, metafora del desiderio di radicamento, il cantautore calabrese canta le luci e le ombre della paternità: l’amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di perdere quella felicità, il senso di inadeguatezza di fronte ad un evento tanto importante, il rimpianto per la vita di prima.

Ad un certo punto, però, la paternità diventa un poetico pretesto per affrontare riflessioni più larghe, che riguardano il tempo che passa e le stagioni della vita, le foglie che vanno e quelle che vengono.

“l’albero delle noci”: IL VIDEOCLIP

Per entrare nell’universo intimo e familiare di Dario Brunori, da oggi – mercoledì 12 febbraio – L’albero Delle Noci è anche un videoclip (regia di Giacomo Triglia), che mette in scena un delicato e giocoso valzer di famiglia, che segue il movimento dei pianeti attorno al Sole per tracciare il sistema cosmico brunoriano, dove a fare capolino sono, frame dopo frame, gli affetti più cari dell’artista.

“Come in una sorta di festa di compleanno, in questo video Fiammetta viene guidata da me in un gioco in cui lei interpreta il Sole e illumina tutti i pianeti, ovvero tutti noi. Allo stesso tempo, volevamo che il video avesse qualcosa di magico. Da qui la corsa di Fiammetta tra i pianeti.

Infine, sia all’inizio che alla fine, appare idealmente una Fiammetta adulta che ritorna sul luogo della festa e ricorda quel momento con nostalgia.

Ci piaceva l’idea che il video avesse un tenore cinematografico. Per questo lo abbiamo girato in pellicola, optando per delle scelte di quasi totale piano sequenza”.

SANREMO 2025: INTERVISTA A brunori sas

Foto di copertina a cura di Chiara Mirelli