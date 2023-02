Videointervista a LDA: “Ho imparato che l’amore è in quello che ti fa bene”

Sanremo 2023 LDA intervista video.

Direttamente da Sanremo 2023 Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, ha intervistato LDA, non solo per parlare, del suo debutto al Festival, a 23 anni esatti da quello del padre (qui le parole orgogliose di Gigi), ma anche per iniziare ad approfondire il suo nuovo album, anzi, il primo vero album dopo l’EP pubblicato dopo AMICI.

Quello che fa bene esce il 17 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Quindici tracce che coinvolgono diversi produttori, da Adriano Pennino a Canova, da Lvnar a Steve Tarta, e parlano soprattutto d’amore ma anche di Napoli (Cara Napoli) e di una vita non sempre facile (in Luca).

L’album sarà presentato a partire dal 17 febbraio con una serie di date instore.

Ad aprile LDA sarà in tour, queste le date del tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

(precedentemente prevista il 7 dicembre 2022) 21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI

(precedentemente prevista il 5 dicembre 2022) 22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA

Sanremo 2023 LDA video intervista