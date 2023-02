Sanremo 2023 i papà famosi supportano i loro figli. Gigi D'Alessio scrive su Facebook...

Sanremo 2023 figli d’arte in gara e padri orgogliosi… LDA e Gigi D’Alessio, Leo e Alessandro Gassmann.

La famiglia è importantissima per ciò che riguarda il supporto emotivo, Lazza a fine esibizione ha ringraziato la mamma e le ha portato i fiori, lei imbarazzatissima si è nascosta. Ma diverso è il caso in cui sei figlio di un personaggio famoso.

In gara quest’anno ci sono due figli d’arte: LDA figlio di Gigi D’Alessio e Leo Gassmann figlio di Alessandro Gassmann.

Sanremo 2023 la lettera di Gigi D’alessio e le parole di Gassmann

Gigi D’Alessio scrive nel suo profilo Facebook:

La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi che sei un giovane uomo che si affaccia alla vita con gli stessi valori, sento di dirti che sono ancora più fiero di te.

Vorrei difenderti da quest’ansia che ti assale e donarti le consapevolezze che ho acquisito in questi anni, ma è giusto che anche tu percorra la tua strada verso le sicurezze che credi di non avere, perchè altro non sono che giovani insicurezze.

Il Festival di Sanremo per me è sempre stato il palco più bello e importante del nostro Paese, e ci sono tornato tutte le volte che ho potuto. È il palco che nel 2000 mi ha portato da Napoli all’Italia: lo racconto spesso e mi piace ricordarlo proprio oggi, il giorno in cui anche tu canterai per la prima volta in quel Teatro che così tanto ha dato e ha significato per me.

Ti ho seguito da lontano, senza interferire, ti ho visto percorrere la tua strada con sacrificio e impegno, lavorando ogni giorno per arrivare fino a qui. Era il tuo sogno, e lo stai per realizzare.

Ti auguro di godertelo al massimo, ti auguro di divertirti ed emozionarti, di vivere nel modo più bello il tuo grande sogno, te lo meriti.

Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA.

Ti amo tanto

Alessandro Gassmann sul suo profilo twitter:

Da quando sono nato sono abituato a incontrare persone che mi ricordano mio padre, che mi riconoscono perché magari hanno visto un mio film, e mi fa davvero piacere,ma entrare in un supermercato e sentire la canzone di tuo figlio… batte tutto. ❤️❤️❤️ — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) February 9, 2023