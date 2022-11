Videointervista a ROCKIN1000: dopo i Foo Fighters e i sold out in tutto il mondo arriva il primo inedito

RockIn1000 è un progetto nato sette anni fa dalla volontà di Fabio Zaffagnini, musicista di Cesena, con l’intento di portare nella sua città i Foo Fighters, band tra le più importanti della storia della musica e caposaldo del rock.

Per riuscirci, Zaffagnini ebbe l’idea di riunire in un unico luogo 1000 tra musicisti e cantanti che, insieme, avrebbero dovuto suonare Learn To Fly, uno dei brani simbolo della band americana, e far arrivare il video dell’esibizione al leader dei Foo Fighters, Dave Grohl. Così fu e, di lì a poco, Cesena si trasformò nella patria del rock internazionale per una sera.

Passati 7 anni, il progetto RockIn1000 è cresciuto esponenzialmente e, oggi, conta migliaia di aficionados da tutte le parti del mondo che, nel tempo, hanno deciso di far parte delle varie band che Fabio Zaffagnini e il suo staff hanno messo insieme in più Stati e continenti.

Adesso, però, è il momento di fare un ulteriore passo avanti per il progetto e l’unica cosa che resta da fare è quella di creare il primo progetto inedito.

Ai nostri microfoni è intervenuto proprio il leader del progetto RockIn1000, Fabio Zaffagnini, che ci ha spiegato per filo e per segno ogni singolo passaggio che, nel 2023, porterà milioni di persone in tutto il mondo ad ascoltare il primo inedito dei record, cantato e suonato da 1000 musicisti.

VIDEO INTERVISTA A FABIO ZAFFAGNINI PER ROCkiN1000