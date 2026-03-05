5 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
Condividi su:
5 Marzo 2026

Random approda a Sanremo con “Senza di Te”: “Avevo bisogno di raccontare la verità”

Dalla fede alla scoperta della musica, suonando la batteria in chiesa con il padre, l'artista si racconta a cuore aperto

Interviste di Lorenza Ferraro
Random intervista Senza di Te
Condividi su:

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 13 febbraio, Senza di Te (Altafonte Italia) è il nuovo singolo di Random, che torna con una canzone dedicata a chi, almeno una volta nella vita, si è sentito in bilico.

Attraverso immagini evocative e un linguaggio sincero, l’artista racconta infatti il bisogno di qualcosa (o qualcuno) che dia senso, direzione e stabilità nei momenti più complessi, scavando a fondo nelle emozioni e mettendo in luce la fragilità umana.

A livello prettamente musicale, invece, le sonorità urban pop si intrecciano con influenze gospel, costruendo un crescendo emotivo che accompagna l’ascoltatore in un viaggio fatto di vulnerabilità e consapevolezza.

Random cover Senza di Te

“SENZA DI TE”, L’INTERVISTA A RANDOM

Ai nostri microfoni Random ci ha parlato di Senza di Te, un brano aperto, che ognuno può dedicare a ciò che più ama: “Per me è una preghiera, ma può essere dedicata alla musica, a una persona, alla vita, ecc.”.

Dalla fede alla scoperta della musica, suonando la batteria in chiesa con il padre, fino al nuovo progetto discografico, descritto come “un viaggio in acque tempestose, guidato da una luce spirituale”, nella nostra video-intervista Random si racconta a cuore aperto!

All Music Italia

Articoli più letti

Analisi delle classifiche di Sanremo 2026 e della vittoria Sal Da Vinci 1

Sanremo 2026, l'analisi delle classifiche. Come è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci?
Carlo Conti a Sanremo 2026 2

Carlo Conti a Radio Toscana: "Per me il brano più bello di Sanremo 2026 era quello di Fedez e Masini"
Carlo Conti durante Sanremo 2026 3

Sanremo 2026, (anche) Carlo Conti sbaglia: Sal Da Vinci non ha vinto grazie alla sala stampa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston con il brano Per sempre sì a Sanremo 2026 5

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con "Per sempre sì": la classifica finale e tutti i premi
Serale Amici 25 21 marzo possibile data e allievi magliati 6

Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati
Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2026 7

Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 con “Male necessario”: testo e significato
Sanremo 2026 dati streaming Spotify classifica artisti 8

Sanremo 2026, lo streaming cambia la classifica: Samurai Jay domina, Sal Da Vinci vola all’estero
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Logo ufficiale del San Marino Song Contest 2026 10

San Marino Song Contest 2026: chi sono i finalisti della finale del 6 marzo

Cerca su A.M.I.