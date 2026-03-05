Random approda a Sanremo con “Senza di Te”: “Avevo bisogno di raccontare la verità”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 13 febbraio, Senza di Te (Altafonte Italia) è il nuovo singolo di Random, che torna con una canzone dedicata a chi, almeno una volta nella vita, si è sentito in bilico.

Attraverso immagini evocative e un linguaggio sincero, l’artista racconta infatti il bisogno di qualcosa (o qualcuno) che dia senso, direzione e stabilità nei momenti più complessi, scavando a fondo nelle emozioni e mettendo in luce la fragilità umana.

A livello prettamente musicale, invece, le sonorità urban pop si intrecciano con influenze gospel, costruendo un crescendo emotivo che accompagna l’ascoltatore in un viaggio fatto di vulnerabilità e consapevolezza.

“SENZA DI TE”, L’INTERVISTA A RANDOM

Ai nostri microfoni Random ci ha parlato di Senza di Te, un brano aperto, che ognuno può dedicare a ciò che più ama: “Per me è una preghiera, ma può essere dedicata alla musica, a una persona, alla vita, ecc.”.

Dalla fede alla scoperta della musica, suonando la batteria in chiesa con il padre, fino al nuovo progetto discografico, descritto come “un viaggio in acque tempestose, guidato da una luce spirituale”, nella nostra video-intervista Random si racconta a cuore aperto!