A due settimane dal Festival di Sanremo Random lancia una hit… “Diamanti”

Random Diamanti testo e significato del nuovo singolo rilasciato dal cantautore venerdì 12 gennaio 2024.

Qualche giorno fa Random, vero nome Emanuele Caso, ha annunciato sui social l’uscita di un nuovo singolo fuori per ADA Music Italy:

“Solo un raggio di sole batte su di te

Ma basta a cancellare le nuvole in cielo ☁️

Ora che…. 👩🏼‍🤝‍👨🏻

DIAMANTI il mio nuovo singolo fuori ovunque venerdì a 00:00

Non vedo l’ora…”

Gli ultimi anni non sono stati musicalmente facili per Random. Dopo essere esploso grazie a “Chiasso“, brano lanciato con Visory Records nel 2019 che oggi conta oltre 120 milioni di stream sul solo Spotify, l’artista classe 2001 ha messo a segno una serie di colpi fortunati, dal singolo “Rossetto” a “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“, canzone che gli ha permesso nel 2020 di partecipare al programma ideato da Maria De Filippi durante la pandemia, “Amici Speciali“.

Nello show vinto da Irama diversi artisti, quasi tutti provenienti dal mondo di Amici, si sfidavano in una gara a puntate per beneficenza. Unica eccezione inizialmente prevista nel cast dalla De Filippi era la presenza di Michele Bravi. Successe però che Enrico Nigiotti scelse di non partecipare per motivi personali, il lutto per un caro amico, e Stash dei The Kolors suggerì a Maria di prendere un ragazzo che aveva conosciuto ad un concerto e che gli aveva fatto un ottima impressione… Random per l’appunto.

L’artista uscì molto bene dal programma e lanciò subito dopo l’EP “Montagne russe“, progetto certificato con il disco d’oro nel 2020 e diventato platino lo scorso anno.

Il “passo falso” fu il Festival di Sanremo 2021, il secondo di Amadeus, a cui Random prese con un brano che, secondo i Rumors, piacque molto a Giovanna, la moglie di Ama, “Torno a te“.

La canzone in realtà si rivelò abbastanza debole e il giovane artista ancora troppo impreciso per un palco come quello del Festival. Risultato? Il 26esimo posto e una popolarità in netto calo.

I successivi singoli pubblicati tra il 2021 e il 2022, quattro, hanno subito un netto calo. L’ultimo brano lanciato Random, “E la testa gira (devastante)” ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo che lo vede distribuito da ADA Music Italy. Ed è proprio con ADA che l’artista ha lanciato lo scorso venerdì “Diamanti“, canzone che ha tutte le caratteristiche per diventare una hit.

RANDOM DIAMANTI SIGNIFICATO DEL BRANO

Nel pezzo Random racconta una storia d’amore di quelle che ti fanno cambiare la percezione di una giornata iniziata male. Lei è un raggio di sole, un eclissi, è totalizzante per lui che, purtroppo, è troppo consapevole dei suoi limiti, delle sue paranoie e dell’incapacità di ammettere con lei, come fa nella canzone, quanto questo amore gli cambi la vita.

Co-autore e produttore del brano è Marco Castiglione, in arte Mameli.

RANDOM DIAMANTI testo e audio

Non c’è niente di male

se rimani rimane

la mia guerra interiore tra l’odio e l’amore

tu vuoi fare la pace

ma non è come volevo

non mi prendo sul serio

eravamo diversi, eravamo riflessi

ora sono da solo, nemmeno mi trovo

in una casa di specchi

è stato come veleno, questo fottuto destino

Perdo sempre fiato in cose stupide

eppure se ho davanti l’evidenza nego

Solo un raggio di sole batte su di te

Ma basta a cancellare le nuvole in cielo

Ora che siamo così distanti

e dai tuoi occhi cadono diamanti

sei un fulmine che brucia la pelle

ci inventiamo un’altra scusa, non serve

per farmi dire passa, pianti sotto cassa

un bacio che si strappa dalle tue labbra

potrei tornare sui miei passi

ma non ti troverei più

Sono pieno di vizi

le mie fisse, i capricci

quante volte mi chiedo se davvero esisti

quando passi mi eclissi

e la vita si ferma, non sento i rintocchi

annegati nel whisky

io vorrei che quest’alba durasse in eterno

siamo materialisti

a volte mi sembra che cadi dal cielo

per domare il mio incendio

mi stringi le mani quando vedo nero

in un vicolo cieco

ci moriresti per me

ci moriresti per me

Perdo sempre fiato in cose stupide

eppure se ho davanti l’evidenza nego

Solo un raggio di sole batte su di te

Ma basta a cancellare le nuvole in cielo

Ora che siamo così distanti

e dai tuoi occhi cadono diamanti

sei un fulmine che brucia la pelle

ci inventiamo un’altra scusa, non serve

per farmi dire passa, pianti sotto cassa

un bacio che si strappa dalle tue labbra

potrei tornare sui miei passi

ma non ti troverei più

Perdo sempre fiato in cose stupide

eppure se ho davanti l’evidenza nego

Solo un raggio di sole batte su di te

Ma basta a cancellare le nuvole in cielo