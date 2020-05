Random “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” è il nuovo singolo

Random Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa è il titolo del nuovo singolo del giovane artista attualmente impegnato ad Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia.

Il giovane cantautore con milioni di stream conquistati dopo aver rilasciato da poche settimane Marionette, brano in duetto con Carl Brave (ne abbiamo parlato qui) coglie l’occasione di questa grande visibilità televisiva per lanciare un nuovo singolo.

Il nuovo singolo uscirà sulle piattaforme digitali e in streaming venerdì 22 maggio. Tra l’altro la canzone ha già ricevuto nella prima puntara di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia. i complimenti di Maria De Filippi che, avendola ascoltata in anteprima, l’ha definitiva “una gran bella canzone“.

Il brano esce per(My Own Family & Visory Records su licenza esclusiva Believe.

Ad oggi l’artista, che conta circa 100 milioni di stream su Spotify e oltre 25 milioni di visualizzazioni su Youtube, non ha ancora pubblicato il suo primo album.

Nel nuovo singolo Random sperimenta e gioca con generi e stili diversi: sonorità pop e strofe incisive che rimandano all’universo rap, segni distintivi della scrittura del giovane artista, ma anche l’utilizzo importante della chitarra e ritmi che strizzano l’occhio al mondo reggae.

Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa è un brano scritto da Random, composto da Samuel Balice, prodotto da Zenit e mixato e masterizzato da Majorizm.

In arrivo venerdì