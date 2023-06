Intervista a Pasquale Mammaro: l’uomo dietro al ritorno al successo di Orietta Berti a Rettore

Fabio Fiume intervista per All Music Italia Pasquale Mammaro, uno dei manager e promoter più influenti in Italia.

Con oltre 40 anni di carriera alle spalle ha portato, e soprattutto riportato, all’attenzione del pubblico una miriade di artisti, trovando poi una confort zone in quelli che i ben pensanti chiamano “oldies” , ma a cui lui ha ridato un successo presente importantissimo come Orietta Berti, Rettore, Marcella, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Cugini di Campagna e tanti altri.

Lo incontro per una piacevole video chiacchierata grazie alla sua partecipazione al Premio dedicato a Gianni Ravera, uno dei più grandi organizzatori di spettacoli dello scorso secolo, sicuramente uno di quelli a cui musica e televisione devono dire parecchi grazie.

Il premio si svolgerà domenica 11 Giugno in quel di Castelraimondo in provincia di Macerata, regione natale del nostro.

E per questo abbiamo deciso di dividere in due parti la video intervista, una dedicata a Gianni Ravera e ai grandi addetti ai lavori del passato, e una che si concentra sulla carriera di Pasquale Mammaro.

Partiamo dalla prima parte dedicata al Premio Revaera a cui saranno presenti diversi artisti condotti dal prezioso intervento di Carlo Conti. Tra loro: Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Antonio Maggio, Le Deva, Gatto Panceri, Marco Carta e tanti altri che trovate qui a seguire.

Intervista a Pasquale Mammaro

Tanti i “segreti” che lui, Pasquale, sornione si porta dietro e che ci ha svelato.

Da quella Fai Rumore di Diodato a Chimica di Ditonellapiaga e Rettore, passando per la grande e prepotente rivalsa di Little Tony fino a quella di Orietta Berti spinta al ritorno a Sanremo contro la sua volontà.

E Poi perché non riesce a tornarci Marcella a Sanremo? E la storia di Grande Amore per il Volo come è andata? E quella del ritorno dei Cugini di Campagna ? E che fine ha fatto Ora o mai più fortunato format di Rai 1 condotto da Amadeus che tanti artisti di Mammaro ha visto protagonisti?

Di questo e di molto altro ancora abbiam parlato e quindi, non avete che da guardare adesso.