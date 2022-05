Intervista a Nicol: “Pare è un brano che vuole allontanare le paranoie”

Avevamo incontrato Nicol in occasione della pubblicazione del singolo Decimo Senso a marzo scorso. Abbiamo raggiunto nuovamente la cantautrice vicentina per parlare del suo nuovo brano, Pare.

Dal 6 maggio 2022 è disponibile negli store digitali e in radio questo nuovo singolo per Hokuto Empire/Sony Music Italy. La canzone segna il ritorno di Nicol dopo l’esperienza nel programma televisivo Amici 21 e il successo del singolo Decimo Senso. Quest’ultimo era un brano molto personale; e la cantautrice prosegue il suo percorso con un altro pezzo nel quale continua a raccontare di sé.

Nicol descrive così il nuovo singolo: “PARE è un limbo nel quale tutti prima o poi cadiamo. Prendersi e lasciarsi attraverso una serie di parole non dette e di altre che forse era meglio non dire nel vortice di una relazione che dovrebbe essere finita ma in realtà non lo è mai. “Baby perché non vuoi parlare? Mi uccidi il mood con queste pare” descrive un dialogo senza via d’uscita. Mentre una parte tenta di risolvere, l’altra guidata dall’insicurezza, crea nuovi motivi per discutere. Scrivere questo brano mi ha permesso di lasciare andare questa sensazione che mi stava soffocando e dalla quale non riuscivo ad uscire, permettendomi di staccarmi definitivamente da questa persona. Forse“.

Nella nostra intervista, Nicol racconta il suo nuovo brano; parla del videoclip ufficiale che ha realizzato; e anticipa i suoi progetti live per l’estate. Per scoprire ciò che ci ha detto, non resta che continuare a leggere: buona lettura!

Intervista a Nicol

Ciao Nicol, bentornata su All Music Italia!

Dopo Decimo senso, il tuo percorso musicale continua con la pubblicazione del singolo Pare. Vuoi presentarci questo tuo nuovo brano?

Pare è un brano che vuole allontanare le paranoie. Al giorno d’oggi chiunque si perde dentro ad una relazione tossica, di qualsiasi genere, Pare ti ricorda di allontanare questo tipo di energie spingendoti a liberarti sulla cassa dritta della canzone.

Decimo senso era un pezzo molto personale, che racchiudeva tutta la tua voglia di raccontarti. Anche Pare ha lo stesso imprinting e contiene una parte della tua storia. Quando è nato questo brano? E cosa racconta di te?

Decimo senso parlava proprio di me, della mia storia. Pare parla più di me in relazione agli altri, è un collage di situazioni diverse, non si tratta di un’unica storia. Ho voluto inserire più immagini legate a persone diverse per rendere ancora più completo il brano.

Pare parla delle difficoltà di comunicazione in una storia d’amore, descrivendo una situazione senza via di uscita determinata dalla creazione di sempre nuovi motivi per discutere. Ti sei mai trovata in una situazione simile? Nicol come vive l’amore?

Si, in passato mi sono trovata in più di una situazione del genere. Non vivevo bene l’amore onestamente tempo fa, con il tempo ho imparato a capire che si tratta di essere felici e liberi non chiusi dentro una relazione, prima confondevo le due cose.

Nel brano canti “baby, perché non vuoi parlare? Mi uccidi il mood con queste pare”. Ebbene, che cosa uccide il mood di Nicol? Quali sono le cose o gli atteggiamenti che non sopporti o ti fanno arrabbiare?

Quando mi tolgono la libertà. Non sopporto quando qualcuno cerca di chiudermi in spazi limitati e non mi permette di espandermi. Questa è una delle cose che non posso più accettare nella mia vita.

Il tuo nuovo singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, le cui immagini raccontano una serata in un locale. Senza svelare troppo, vuoi parlarci del video? Come è nato e qual è il messaggio che hai voluto veicolare?

Il video è iniziato da un’idea mia e di Tommaso, che fa parte del mio management. Volevamo simboleggiare questo concetto della ricerca della persona, ma anche della lontananza effettiva che c’è tra le due parti, così abbiamo creato questo loop, su idea del videomaker Walter Coppola (in arte visione prospettica) in cui le due persone iniziano sempre da uno sguardo a distanza.

Nell’intervista realizzata in occasione dell’uscita di Decimo senso, hai annunciato l’uscita di alcuni singoli a breve distanza di tempo, mentre per un album bisognerà aspettare. E’ sempre così? Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi progetti futuri e, soprattutto, se ci saranno occasioni per sentirti dal vivo questa estate?

Sto lavorando a brani nuovi e sono sempre in studio a scrivere. Ma per questi mesi voglio concentrarmi sui live, quindi aspettatevi molte date. Posso già dirvi che il 26 suonerò al LUMEN a casa mia, a Vicenza.

Siamo arrivati quasi alla fine di questa intervista. Prima di salutarci, hai la possibilità di raccontare ciò che vuoi su qualsiasi argomento: cosa vuoi dire al pubblico?

Ci tengo sempre a dire a chiunque di credere nei propri sogni, anche contro il mondo intero. E di non aver paura di essere se stessi, mai.

Grazie per questa intervista e alla prossima, sempre su All Music Italia!