Nicol videointervista: “Decimo Senso è un brano scritto due anni fa, ma che pubblico ora per segnare un nuovo inizio”

Nicol nuovo singolo annunciato, s’intitola Decimo Senso ed è uscito il 4 marzo.

Reduce dall’esperienza nel programma televisivo Amici 21, la cantautrice vicentina Nicol sta per pubblicare il suo nuovo singolo Decimo senso per Hokuto Empire / Sony Music Italy, in uscita venerdì 4 marzo.

L’artista vicentina, classe 1999, ha dimostrato, negli ultimi mesi, il suo grande talento nella scrittura e nel canto. Durante la sua permanenza nella scuola di Amici, ha pubblicando ben tre singoli, che hanno ottenuto un grande riscontro sia all’interno del programma che tra il pubblico. Si tratta dei brani Onde, Spotify e Nome.

nicol nuovo singolo decimo senso

Nicol ora racconta così il nuovo singolo Decimo Senso:

Decimo Senso rappresenta il brano dal quale tutto è nato: solo una volta che l’ho finito, ho realizzato che era stata la musica a parlare per me. Quando ho scritto ‘ho innescato il mio decimo senso’ non sapevo ancora che il decimo corrispondeva al senso del linguaggio, ma sapevo che era la parola giusta da usare.

Decimo Senso è un flusso, nulla in questa canzone è stato strutturato, è come se si fosse scritta da sola. Dopo averla scritta, ho capito il potere che la musica aveva su di me e ho capito che avrei voluto fare questo per sempre.

Pubblicare questo brano per me significa comunicare la mia storia di rivincita, che niente è impossibile, che ciò che rende tutto possibile è crederci anche quando nessuno lo fa.

Lo scopo del progetto artistico di Nicol è raccontare la sua storia. Vuole regalare attraverso ogni brano un pezzo di sé per permettere a chi la ascolta di realizzare che le nostre storie possono essere più simili di quanto sembra, dimostrando ciò che ognuno è in grado realmente di fare.

nicol videointervista