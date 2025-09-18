Mille: “Le parole vengono spesso manipolate. Ambisco ad un Risorgimento del senso civico”

L’intervista a Mille: dal nuovo album Risorgimento alla liberazione.

Tra marce pop, ritornelli corali e testi incisivi, Mille torna con un nuovo album, Risorgimento, e racconta la realtà con ironia e disincanto, dando voce a storie che aspirano al tema della liberazione: dalle dipendenze emotive, dalle convinzioni, dalle vecchie identità o, più semplicemente, dalle proprie paure.

E se la penna di Mille rimane in perfetto equilibrio tra intimismo e rimandi cinematografici, la produzione sonora – raffinata e potente – affonda le proprie radici nel rock, con diversi momenti punk, permettendo alla cantautrice di sperimentare liberamente, unendo elettronica minimale, estetica pop e una scrittura profonda, amara, talvolta ironica, ma sempre spudorata.

“RISORGIMENTO”, L’INTERVISTA A MILLE

Durante l’intervista Mille ci ha parlato non solo di questo suo nuovo album, che racconta la vita di chi – come lei – sceglie di rimettersi in marcia ogni giorno, ma anche e soprattutto del suo personalissimo Risorgimento: una rinascita interiore fatta di consapevolezze, desideri e contraddizioni.

“Rispetto al passato, oggi abbraccio la possibilità di accettare le cose. Le digerisco meglio. Prima facevo molta più fatica ad accettare ciò che mi faceva male e, forse, anche ciò che mi faceva tanto bene. Oggi, nel bene e nel male, abbraccio molto di più: sia le persone che le cose”.

E, a questo proposito, la cantautrice ci ha svelato di avere abbracciato una causa che le sta molto a cuore e che riguarda l’uso consapevole delle parole:

“Oggi le parole vengono spesso manipolate. Ma le parole creano i fatti e, di conseguenza, anche i fatti vengono manipolati. Proprio per questo, ambisco ad una rinascita del senso civico, che porti ad un uso più consapevole delle parole“.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Mille.

mille, “UN MALEDETTISSIMO POSTO MIGLIORE”: LE DATE DEL club TOUR 2025

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate di Un Maledettissimo Posto Migliore Tour:

7 Novembre – BERGAMO , Druso (DATA ZERO)

, Druso (DATA ZERO) 11 Novembre – MILANO , Santeria Toscana 31

, Santeria Toscana 31 12 Novembre – ROMA , Monk

, Monk 14 Novembre – PARMA , Barezzi Festival

, Barezzi Festival 15 Novembre – TORINO , Spazio 211

, Spazio 211 28 Novembre – NAPOLI , Teatro Bolivar

, Teatro Bolivar 29 Novembre – MOLFETTA (BA) , Eremo Club

, Eremo Club 17 Gennaio – BOLOGNA, Locomotiv

