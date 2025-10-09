9 Ottobre 2025
Video intervista a Mew per l’EP Quando nessuno ci vede: “Un po’ mi piace vivere il dolore”

Ecco cosa l'artista ex Amici ci ha raccontato del singolo "Buia", della sua salute mentale e di come ha preso i gossip sul suo conto

La cantante Mew con indosso una giacca scura
Valentina Turchetto in arte Mew, classe 1999, l’abbiamo conosciuta in occasione della sua partecipazione alla ventitrésima edizione di Amici, dalla quale però com’è noto si è purtroppo sentita obbligata a ritirarsi, a causa di problemi di salute mentale. Oggi però, per fortuna, l’artista sta molto meglio ed è pronta a farci ascoltare la nuova musica a cui ha avuto modo di lavorare in questi ultimi anni turbolenti, vissuti tra alti e bassi. Gioie e soprattutto dolori sono dunque confluiti nell’EP Quando nessuno ci vede, in uscita per EMI Records/Universal Music Italia il 10 ottobre: ecco la nostra intervista.

Mew, ecco perché è fiera del suo lato dark: l’intervista per l’uscita di Quando nessuno ci vede

Il progetto di Mew include un totale di 6 brani, che secondo l’artista chiudono idealmente un capitolo importante della sua vita. Caratterizzato da testi profondi e con uno spiccato lato oscuro, il disco rappresenta quello che la cantautrice vuole essere, un’artista dark pop (etichetta nella quale si identifica molto bene) che non ha paura di esorcizzare in musica alcune delle sue paure più profonde. Ad anticiparne l’uscita è stato il singolo Buia, un brano con cui la cantante ha voluto abbandonare nell’ombra una persona tossica che con la sua influenza avrebbe rischiato di farle perdere la luce.

Rispetto poi al titolo del progetto, Mew ci ha raccontato:

Succede a volte di vivere situazioni in cui non ti devi far vedere. E in una situazione che stavo vivendo nello specifico io mi ero chiesta ‘perché dovrei vivere tutto questo nascondendomi?”

Nel corso della nostra intervista, che trovate qui di seguito in forma integrale, abbiamo poi avuto modo di parlare con Mew anche delle lezioni che ha imparato nel talent di Maria De Filippi, del suo rapporto con gli ultimi gossip che l’hanno riguardata e anche del suo rapporto con il dolore, uno strumento che la aiuta a “vivere la vita in modo molto forte”).

video intervista integrale a Mew

Credits immagine di copertina: Simone Biavati

