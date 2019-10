A Malta c’è fermento. È ormai tutto pronto per il Mediterranean Stars Festival che porterà sul grande palco di Fosos, Floriana Granaries numerosi artisti rappresentativi dell’italianità. Con loro ci saranno anche alcuni nomi locali e il grande Khaled.

Un evento pensato per far rinascere un’idea di Mediterraneo, ma anche una sfida che Radio Italia e Bruno Santori, direttore artistico del festival, hanno raccolto in pieno (Qui la nostra riflessione sul progetto e Qui l’intervista al Maestro).

Sul palco ci saranno Alessandra Amoroso, Boomdabash, Gigi D’Alessio, Elisa, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, J-Ax, Mahmood, Max Pezzali, Raf, Umberto Tozzi, Khaled, Ira Losco e The Travellers. Il concerto, che prenderà il via alle 20, sarà aperto dagli artisti maltesi Nicole Frendo e Red Electrik. I cancelli saranno aperti dalle ore 18.

Alla conduzione ci saranno Marco Maccarini e Manola Moslehi. Non potrà prendere parte all’evento, come annunciato negli scorsi giorni, Amadeus, Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2020.

Il Mediterranean Stars Festival – Radio Italia Live sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY) e in streaming audio/video su radioitalia.it, mentre sarà diffuso in differita su Real Time (canale 31 DTT) e sulla piattaforma Dplay.

MEDITERRANEAN STARS FESTIVAL – VIDEOINTERVISTE AI PROTAGONISTI

A Fosos, Floriana Granaries a Malta le prove sono iniziate giovedì 3 ottobre. Nel backstage abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti che prenderanno parte alla kermesse.

Francesco Gabbani ha festeggiato a Malta il suo compleanno in occasione della conferenza stampa del Mediterranean Stars Festival (Qui la nostra videointervista). Lo abbiamo incontrato per parlare dei progetti più imminenti, come il raduno dei Gabba Fans che si terrà a novembre a Milano.

Gigi D’Alessio ha un rapporto particolare con Malta. Qui si è esibito in concerto più volte e ha sempre riscontrato un buon successo. Dopo due singoli è giunto il momento di pensare all’album Noi Due, che uscirà il 18 ottobre ea quasi tre anni di distanza dal precedente.

Raf e Umberto Tozzi a febbraio sono stati ospiti al Festival di Sanremo, dove sono riusciti a conquistare il pubblico dell’Ariston di Sanremo con un’esibizione che ha fatto scatenare il pubblico in sala, quello a casa e gli addetti ai lavori.

Arrivano poi dal grande successo della data dell’Arena di Verona del loro tour insieme ed ora tornano a Malta per celebrare un anno di percorso comune ricco di soddisfazioni.