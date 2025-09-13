Matteo Bocelli: “Il disco Falling in love è nato proprio grazie alla cover di Grignani” (video intervista)

Mi siete mai innamorati/e? Se conoscete questo sentimento sapete cosa si prova e quando possa essere complesso e sfaccettato: ce ne ha parlato in musica Matteo Bocelli nel suo nuovo disco Falling in love, in uscita in tutte le piattaforme streaming e negli online store il 12 settembre.

All Music Italia ha incontrato l’artista a pochi giorni dalla pubblicazione dell’album (e a meno di 24 ore dal RTL102.5 Power Hits Estate 2025, dove si è esibito con Gianluca Grignani sotto il diluvio universale!): ecco tutto quello che c’è da sapere e cosa ci ha raccontato.

La video intervista a Matteo Bocelli per Falling in love

Il progetto pubblicato per Decca Records / Universal Music è stato registrato tra le colline toscane sotto la guida del produttore Martin Terefe (già collaboratore di artisti di calibro internazionale con Shawn Mendes e Jason Mraz) L’album cattura l’essenza delle radici italiane di Matteo, intrecciando il suo stile più classico ed elegante con un pop moderno e radiofonico. E l’influenza del papà si sente tantissimo!.

Il sentimento dell’amore (“che ovviamente ho conosciuto”, ci ha raccontato Matteo, senza entrare ovviamente nei dettagli più intimi della sua vita privata) viene presentato insieme a temi universali come la vulnerabilità e la connessione umana, e nei suoi brani (quasi tutti co-scritti da lui, tranne le cover La mia storia tra le dita e Caruso) sia le sue doti interpretative sia le skill di pianista e compositore. Ad accompagnare il lancio dell’album, il singolo To Get To Love You, scritto con la compositrice Amy Wadge, una ballad dal sapore cinematografico che incorpora un frammento del film del 1968 La Leçon Particulière.

Nella nostra intervista abbiamo cercato di capire come sia nato questo disco (“grazie alla cover di Mi vida entre tus dedos) e come l’artista interpreti l’amore, come ha lavorato con i suoi collaboratori per trasformare in canzoni un sentimento così personale e anche quello che ci dobbiamo aspettare rispetto ai suoi prossimi appuntamenti live. Dopo un nuovo tour internazionale, infatti, il cantante tornerà ad esibirsi nella sua madre patria il prossimo al Teatro del Silenzio di Lajatico – l’evento annuale fondato dal padre Andrea Bocelli: la data precisa nell’estate 2026 (“normalmente cade a fine luglio”) verrà annunciata nelle prossime settimane.

Qui sotto la nostra video intervista al cantante.

La tracklist di Falling in love di Matteo Bocelli

To Get To Love You Falling In Love Mi Historia (feat. Gianluca Grignani) Love Like This Loving You Glimpse of Happiness Naive If I Can’t Have You Amnesia D’Amore Angel in Disguise Caruso

VIDEOINTERVISTA

Credits immagine di copertina: Ufficio Stampa MN