Malika Ayane: breve incontro in una location napoletana da brividi, per un live sold out

Malika Ayane live a Napoli.

A volte un giornalista musicale può andare anche ad un concerto non solo per mero lavoro, ma per puro piacere. Che poi un concerto si trasforma quasi sempre in un piacere, quello è il potere della musica.

Però ci sono quelle volte che proprio, anche se non ci dovevi andare per lavoro, saresti corso a comprare il biglietto uguale ed il live di ieri sera è stato una di queste eccezioni.

Nella mia Napoli, che in questo periodo è ( credetemi ) di una bellezza straordinaria, come un giardino che a primavera torna a colorarsi ed in una location mozzafiato come La Certosa Di San Martino ( che per chi è stato a Napoli è quella roccaforte che dalla cima della collina del Vomero, governa la città dall’alto guardando al mare ) c’era Malika Ayane.

Per l’artista milanese è la riapertura dei concerti ed, in questo caso, anche quella di fare da madrina alla giornata della musica e non nasconde la sua emozione.

“Sono contenta di tornare a Napoli perché mi sento molto amata qui e poi la città si fa scoprire in una maniera diversa ogni volta”, mi racconta.

MALIKA AYANE LIVE 2022

Su quella roccaforte c’è una terrazza che ha del meraviglioso; per vista, colori, lo sguardo d’insieme. Ed è li che stato allestito il palco dove l’artista ha incantato un pubblico che ha mandato in sold out l’evento ( offerto ) in sole 24 ore.

Un live che inizialmente vedeva il pubblico un po’ intimorito forse dalla bellezza ed eleganza del posto e che poi, invitato pure da Malika stessa, si è concesso all’artista pareggiandone la straordinaria generosità, unendosi a lei in un abbraccio sempre più stringente che ha trovato in E Se Poi le prime carezze per poi culminare nei baci appassionati di Senza Fare Sul Serio e sublimare nel travolgersi del bis Adesso E Qui.

E la disponibilità dell’artista si manifesta subito dopo il live, quando, tempo di cambiarsi, rinfrescarsi e pizzicare qualcosa da mangiare, esce fra la gente rimasta per foto e chiacchiere. Non succede spesso!

Nel mezzo del live Malika Ayane approfitta per presentare in anteprima il suo nuovo singolo chiedendo al pubblico di sostituirsi ai suoi amici con cui in genere testa i pezzi. “Mi dite se si può fare, se ci siamo?”. E’ così che canta Una Ragazza, piacevolissimo divertissement con le atmosfere 60’s, la battuta felice, allegra ed un testo che ha quei classici momenti in cui, lo senti una volta, lo sai subito ricantare.

Napoli promuove, addirittura canta ( ve l’ho detto che si canta facile a primo ascolto ) e così Malika annuncia che lo farà uscire la settimana prossima.

Ovviamente però, oltre che per diletto, ho pure lavorato, non vi preoccupate! Ho incontrato l’artista per un piccolo intermezzo, per due chiacchiere veloci ed un saluto non solo ad All Music Italia tutta, ma anche ad Onda Web Radio & Tv, la piattaforma su cui conduco due programmi e che ci offre le immagini riprese dall’editore, regista e dj Francesco Palmieri in persona.