Luk3 infiamma Giffoni: con “Parigi in motorino” e l’EP Diciotto. L’intervista

Intervista a Luk3 dal Giffoni Festival 2025. È bastato il primo accordo di Parigi in motorino di Luk3 per far esplodere la platea del Giffoni Music Concept.

E sì, era proprio lui: Luk3, il giovanissimo talento sbocciato nell’ultima edizione di Amici, atteso per ore da centinaia di Giffoner armati di cartelloni, regali e tanta voglia di urlare il suo nome.

Con uno styling urban e grintoso ma un cuore gentile, Luk3 ha mostrato ancora una volta il mix che lo rende così speciale: energia da palco e sensibilità autentica. La sua voce, fresca ma intensa, ha raccontato sogni, amori e fragilità adolescenziali con una semplicità che arriva dritta al punto.

Sul palco, oltre ai singoli che lo hanno fatto conoscere, ha portato anche brani tratti dal suo primo EP Diciotto, un debutto discografico che sa già di promessa mantenuta. Per lui, questo è solo l’inizio, ma il pubblico – quello di Giffoni in particolare – sembra già pronto a seguirlo ovunque.

E a vederlo lì, tra i sorrisi e i cori dei fan, una cosa è certa: Luk3 è il ragazzo che sogna a occhi aperti… e che ci sta riuscendo.

Prima di salire sul palco ha scambiato due chiacchiere con Angelo Cattivelli per All Music Italia.

INTERVISTA A LUK3 dal giffoni festival 2024