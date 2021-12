Leonardo Lamacchia video intervista: si racconta tra consapevolezza, maturità, verità e sincerità

Leonardo Lamacchia è tornato in rotazione radiofonica con il nuovo singolo Barivecchia (Mescal) e noi abbiamo colto l’occasione per realizzare una video intervista con lui.

Il brano oltre che in radio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Leonardo presenta così Barivecchia:

“Ho saputo cosa significasse casa, non appena mi sono allontanato dalle onde della mia città. Poter andare via è una ricchezza, tornare significa non perdersi”

Quella musica che con Barivecchia ti entra e ti scalda come un raggio di sole, grazie al sound del sud d’Europa o ti avvolge come la nebbia del nord, attraverso le parole che creano quasi una cartolina, di quelle che compri, ma non spedisci.

La nostalgia è una strana sensazione; ti chiede di soddisfarla ma allo stesso tempo non vuoi cederle e allora tornano le immagini, riaffiorano le radici, e ti viene voglia di ballare per “risolvere il problema”.

Abbiamo raggiunto Leonardo Lamacchia per un’intervista video.

Scoprite insieme a noi come si racconta tra musica, la Puglia, le esperienze ad Amici di Maria De Filippi e Sanremo progetti e sincerità.

Leonardo Lamacchia – videointervista

Ecco come Leonardo che si racconta su nuovi progetti al fianco di Mescal Music e ripercorre le tappe del suo percorso artistico.

Immagine di copertina di Carmelo Farini