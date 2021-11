Dopo “Amici” torna Leonardo Lamacchia e debutta con Mescal con “Barivecchia”

Leonardo Lamacchia Barivecchia testo all’insegna della nostalgia per il singolo che segna, non solo il ritorno del cantautore, ma anche il suo debutto nel Roster dell’etichetta discografica Mescal.

Il brano è fuori sulle piattaforme digitali e in radio da martedì 23 novembre per Mescal con distribuzione Ada Music Italy.

Una nuova fase nella carriera del giovane cantautore che ha partecipato anni fa a Sanremo Giovani (nel 2017, per la precisione) e lo scorso anno ad Amici di Maria De Filippi dove ha toccato anche argomenti importanti per lui (vedi qui).

Grande amico di Ermal Meta, con cui ha anche scritto, Leonardo ha la passione per l’arte, il design e la fotografia anche se la sua vera e grande passione resta la musica.

Leonardo Lamacchia barivecchia

Un sound del sud d’Europa per questo nuovo singolo che avvolge come la nebbia del nord e che, attraverso le parole, crea quasi una cartolina, di quelle che compri, ma non spedisci.

Il brano mette al centro la nostalgia, quella strana sensazione che ti chiede di soddisfarla ma a cui, allo stesso tempo, non vuoi cedere. E allora tornano le immagini, riaffiorano le radici, e ti viene voglia di ballare per “risolvere il problema”.

Ecco come Leonardo riassume il senso di Barivecchia per lui:

Ho saputo cosa significasse casa, non appena mi sono allontanato dalle onde della mia città. Poter andare via è una ricchezza, tornare significa non perdersi

Leonardo Lamacchia Barivecchia Testo e audio

C’è tempo per tornare indietro

per scegliere una strada

che non è quella su cui

già cammino solo a mezzogiorno

sembra che fuori sia finito il mondo

Ti ricordi? Avevamo 16 anni

e volevamo essere già grandi

quante cose darei adesso per un solo giorno

lontano dal tempo

Tra i vicoli di Barivecchia

la domenica

i profumi, le carte e le urla del mare

che se non sono a casa

sono sempre là

ci vediamo fra poco

come un anno fa

Ti ricordi? Avevamo 16 anni

con la testa sui piedi

e il mondo nelle mani

quante cose dai adesso per un solo momento

per un piccolo passo indietro nel tempo

Tra i vicoli di Barivecchia

la domenica

i profumi, le carte i Chiringuito sul mare

che se non sono a casa

sono sempre là

ci vediamo fra poco

come un anno fa

Ci vediamo fra poco

Ci vediamo fra poco

Ci vediamo fra poco

come un anno fa

Ci vediamo fra poco

Ci vediamo fra poco

Ci vediamo fra poco

nella nostra città