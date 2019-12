E’ uscito Esco Nuda, il nuovo singolo della cantautrice senese Cecilia Quadrenni. Un brano caratterizzato da sonorità elettroniche che ben si fondono con la voce eterea dell’artista.

In Esco Nuda Cecilia Quadrenni rivendica il bisogno e il diritto di mostrarsi agli altri senza il timore di un giudizio esterno, lanciando un messaggio positivo all’universo femminile. Un inno al coraggio di essere se stessi senza filtri, nonostante i timori e le paure.

Cecilia Quadrenni fin da piccola è appassionata di ogni forma d’arte. Studia, infatti, violino, mimo e recitazione. Dopo aver conseguito una laurea in Psicologia, approfondisce l’utilizzo dell’arte come terapia per disturbi psicologici ed emotivi. Parallelamente studia canto e inizia a scrivere e a esibirsi dal vivo.

L’artista propone dal vivo personali rivisitazioni acustiche di brani noti, come Paparazzi di Lady Gaga, Forever Young degli Alphaville e Take on me degli A-Ha. Da questa esperienza nasce l’Ep Molto Personale, uscito nel 2012. L’anno successivo è la vota di To Summer, raccolta di inediti scritti e arrangiati dalla stessa Cecilia.

Nel 2017 scrive insieme al giornalista scrittore Frederic Maze il brano inedito in lingua francese Corsaires dedicato al Senegal e all’Africa.

INTERVISTA A CECILIA QUADRENNI

In “Esco Nuda” come sei riuscita a far convivere in maniera armoniosa una vocalità eterea alle sonorità elettroniche?

Diciamo che ho sempre amato i contrasti e sicuramente usare delle sonorità elettroniche mi ha consentito di spaziare di più con la voce, un po’ come se la parte elettronica facesse da “base sicura” dove poter atterrare. Questa differenza rispecchia anche la mia personalità, apparentemente eterea e sospesa , ma anche determinata e metallica come i suoni dell’elettronica.

Il brano è una dichiarazione di intenti e una forte presa di coscienza. Qual è il messaggio che vuoi comunicare?

Quello di rilassarsi e smettere di fingere di essere diversi, perché nessuna persona o situazione meritano i nostri sforzi e la fatica di mostrarsi differenti rinnegando noi stessi.

Quanto ha inciso la tua laurea in psicologia nella composizione di “Esco Nuda”?

Forse ha influito nel senso che il brano nasce in seguito ad un incubo ricorrente che mi ha fatto riflettere sul suo significato. Trovarsi nudi nelle situazioni più strane con il relativo disagio e la paura di essere inadeguati mi ha fatto pensare a quanto invece come atto liberatorio e provocatorio, potrebbe essere utile lasciarsi andare ed uscire appunto “nudi” Una simbologia che non lascia dubbi.

Il brano è accompagnato da un videoclip molto evocativo e con immagini che riportano un messaggio ben chiaro. Com’è nata l’idea?

Il video appunto cerca di rievocare l’idea del sogno e quindi espone nella stanza bianca una confusione totale, ma anche la voglia di essere diversi non tradire se stessi. La ragazza che recita con me, il mio alter ego appunto, si colora, si disegna e si reinventa fino a diventare lei stessa un fumetto ed esporsi con la propria nudità.

Perché avete scelto un finale così… sorprendente?

Perché la nudità di una di noi sarebbe stata scontata e anche poco opportuna, oltre che per dimostrare che possiamo disegnarci e far fare ciò che vogliamo alla parte più “scanzonata” di noi stessi.

Cos’è rimasto nel tuo attuale approccio alla musica dell’esperienza di “Molto Personale”?

È rimasta la voglia di esprimere la mia personalità arrivando al pubblico. Cercare di fare quello che sento e non quello che è apparentemente giusto o alla moda. Anche con le cover o con inediti, quello che conta è mostrarsi con tutto ciò che si sente nel profondo.

E di quanto hai proposto con “To Summer”?

Sono brani che mi riportano alle stagioni ed al mio rapporto con la natura. “To Summer” è la predisposizione all’estate: le stagioni sono in questi brani uno stato mentale e mi hanno accompagnato e continuano ad accompagnarmi come filosofia di vita.

Quali sono i tuoi progetti musicali per il 2020?

Sto lavorando al mio prossimo disco insieme alla band con cui proporrò i miei brani nei live in tutta Italia. E prima della primavera è prevista l’uscita del nuovo singolo.

Foto di Luca Farini – Copertina di Angelo Trani