Marco Guazzone: “In Giovedì la malinconia incontra il dolore della perdita”

Marco Guazzone, Giovedì feat Malika Ayane: l’intervista

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Giovedì feat Malika Ayane è il nuovo singolo di Marco Guazzone, scritto e composto insieme ad Alessandra Flora, Lara Ingrosso e la stessa Malika Ayane.

“Esistono canzoni emotive, canzoni che parlano di emotività e canzoni che fotografano l’emotività. Questa canzone fa tutte e tre le cose contemporaneamente”, ha spiegato Malika Ayane a proposito del brano.

Poi, ha precisato: “Ascoltando questo brano riusciamo a guardare la stanza in cui succede questa scena, ad essere le persone che abbandonano e quelle che vengono abbandonate. Insomma, riusciamo ad entrare e ad uscire da ogni punto di vista, senza però sentirci attaccati per lo stomaco”.

Parole, quelle di Malika, alle quali si aggiungono quelle di Marco Guazzone:

“Mentre ci illudiamo di essere i soli padroni del nostro futuro, le relazioni finiscono inaspettatamente senza alcun preavviso e, che sia colpa nostra o meno, quando accade ne restiamo comunque attoniti e a tratti smarriti. Il tempo sprecato, le parole non dette, le ombre non dissipate, le valigie non disfatte diventano così la scenografia perfetta per una riflessione sui rimpianti“.

Poi, pensando alla collaborazione con Malika, il cantautore ha aggiunto:

“Sono pazzo di Malika Ayane e onorato di questo dono prezioso. L’emotività, l’anima e la sua eleganza hanno dato a Giovedì quell’ingrediente unico e speciale che lo ha reso il lavoro più bello, doloroso e sincero fatto finora nel mio percorso da cantautore”.

Parole piene di stime, quelle di Guazzone, che fanno eco a quelle della collega:

“Marco mi ha colpito da sempre, ci siamo già incontrati proprio 10 anni fa, e lo amo così follemente da andare in tour insieme”.

Marco Guazzone, “Giovedì” feat Malika Ayane: l’intervista