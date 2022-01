GEMELLO VIDEOINTERVISTA: “La Quiete” è un album che fa parte della rinascita della scena contemporanea, tra rap e cantautorato

Gemello nuovo album annunciato e in uscita venerdì 21 gennaio per Honiro con distribuzione Believe. Il disco si chiama La Quiete.

Il nuovo progetto discografico arriva a più di due anni dall’ultimo lavoro, UNtitled, ed è stato anticipato dai due singoli Un pezzo di universo, in featuring con Coez e Gemitaiz, e Flashback, in cui emerge il lato più intimo di Gemello.

Tante sono le novità che l’artista ha raccontato…

Il titolo del nuovo disco è un omaggio a un gruppo post-hardcore di Forlì i La Quiete. Con questo album ho deciso di sperimentare un po’ di più e mettermi in gioco davvero per la prima volta con più ritornelli cantati, basi diverse e strofe meno serrate. Abbiamo registrato il disco in una casa a picco sul mare al Circeo davanti al faro ed è stato fondamentale l’aiuto di Sine e Valerio Smordoni per la realizzazione delle canzoni. Nel disco ci sono molti featuring come Coez e Gemitaiz, amici di una vita, Ketama 126, qui in veste anche di produttore, Mostro, Holden, Gazzelle che ha scritto il ritornello di Come se niente fosse e molti altri; e ovviamente i produttori Sine, Altarboy e Marta Venturini, che mi ha aiutato nei brani più indie.

La Quiete è un disco più suonato, grazie al contributo del gruppo di musicisti come Peter Cornacchia, già chitarrista di Marco Mengoni, che qui ha realizzato l’assolo finale di chitarra in E adesso?.

Per la produzione, Gemello, vero nome dell’artista, si è affidato a Sine, producer che ha contribuito negli ultimi anni a definire il sound della capitale, e per i brani più riflessivi a Marta Venturini, che ha lavorato con Calcutta, Paola Turci e altri.

Gemello nuovo album: tracklist de La Quiete :

Un pezzo di universo feat. Coez & Gemitaiz (prod. Sine & Neffa) Flashback (prod. Marta Venturini) Risalirai feat. Carl Brave (prod. Sine) Come se niente fosse (prod. Altarboy) Giostra feat. Ketama126 (prod. Ketama126) Pipistrelli feat. Mostro & Victor Kwality (prod. Sine) Morti a galla (prod. Sine) Rebecca è un fulmine feat. Kinder Garden & Il complemento oggetto (prod. Il complemento oggetto) Strawberry feat. Esseho (prod. Esseho) Con te feat. Holden (prod. Holden) E Adesso? (prod. Marta Venturini)

VIDEOINTERVISTA

All Music Italia ha intervistato il rapper e pittore Gemello, in occasione del suo nuovo disco, che uscirà venerdì 21 gennaio.

La Quiete è un disco o autobiografico, che omaggia le origini del rapper e pittore, ma che guarda al futuro del panorama musicale italiano.