Intervista a Fume’. Fuori il singolo “Salvagente” e il relativo video ambientato nel 1964

Nelle scorse settimane FUME’ è tornato con un nuovo singolo, Salvagente, brano fuori per Warner Music Italy che, a partire da oggi, è accompagnato anche da un videoclip molto particolare. Per l’occasione abbiamo intervista il cantautore.

FUME’ si definisce un artista che scrive per le mancanze, per chi soffre dentro quelle stanze, per chi ci manca, a chi ci stanca, a noi che ci accorgiamo delle cose solo quando non ci sono più. Nelle sue canzoni parla di un’ossessione, di un amore che non è mai finito, e di tutti gli up and down che ne sono scaturiti. E del rendersi conto che da soli non si sta sempre.

E se la sua poetica è raffinata e viscerale, da meno non possono essere i suoi videoclip. Le immagini che accompagnano Salvagente sono un viaggio nel tempo fino al 1964, in un passato che insegna per il futuro.

Girato in pellicola da Andrew Superview, il videoclip, è composto da immagini inedite legate al presente e immagini del passato, appartenenti all’archivio familiare dell’artista. In questo modo, si fa un vero e proprio tuffo nel passato, nel ricordo di un amore infinito che si ripete nel cerchio della vita. Siamo nel 1964, in un viaggio nella memoria per amore, a ritroso nel tempo che dai giorni nostri attraversa tutte le epoche.

L’artista racconta così questo video che accompagna il brano da lui scritto e composto e prodotto insieme a DOD….

Torniamo al 1964, un salto nel tempo. “Salvagente” può essere un oggetto, una persona, un ricordo che ritorna in mente, il passato che poi alla fine mostra il futuro, una storia che non sempre trova un lieto fine. Ma è essenziale per salvarsi in questa vita piena di sfide e difficoltà per amore sempre.

Oggi ci troviamo a guardare indietro per la necessità di emozioni più forti, più vere, di cui questo mondo così moderno e all’avanguardia in qualche modo ci ha privato. Il potere del passato è l’unica forza che ci fa capire da dove veniamo e chi siamo; dove abbiamo sbagliato e cosa potremmo cambiare.

Capendo chi ci vuole bene e chi ci può salvare, un continuo cerchio di emozioni e di momenti che si ripetono e che la vita ci riporta ogni giorno: amori infranti e ritrovati con la paura di perdere tutto per qualcosa a cui teniamo.

“Salvagente” è la speranza di ripartire quando si è toccato il fondo più oscuro. Quando si è riconosciuta la differenza tra il bene e il male. Tra chi va via e chi può restare. I miei nonni, la loro famiglia, il modo in cui vivevano con spontaneità e naturalezza, elementi spesso mancanti nella vita di oggi e che sono salvifici per noi e per il nostro futuro.

FUME’ presenterà Salvagente e altri suoi brani dal vivo venerdì 20 maggio all’EUR Social Park di Roma alle ore 22:00.

Andiamo a conoscere meglio l’universo di questo nuovo singolo nella nostra intervista. Clicca in basso su continua per leggerla.