7 Ottobre 2025
di
Alvise Salerno
Interviste
Condividi su:
7 Ottobre 2025

Frah Quintale videointervista, “il mio album mette a posto le idee. A Sanremo dico di sì”

Interviste di Alvise Salerno
uovo album Amor Proprio di Frah Quintale • Titolo: Frah Quintale Amor Propri
Condividi su:

Videointervista a Frah Quintale in occasione dell’uscita del suo nuovo disco, Amor proprio.

Frah Quintale è pronto a riscrivere la sua storia personale come artista solista con il nuovo album Amor proprio, che arriva a distanza di due anni dal joint album con Coez.

Quel progetto gli tolse in parte la possibilità di esprimersi come main artist e, per quanto interessante nella sua interezza, ha solo fatto intuire la direzione di Frah da solista. Ora è tornato con un disco che – come ci ha spiegato nella videointervista che trovate in basso – ha avuto una gestazione lunga, durata anni.

Tra canzoni chiuse nel cassetto e altre nate con facilità nell’ultimo periodo, Frah Quintale arriva a 35 anni con la consapevolezza di essere uno dei più forti del mondo hip hop italiano. Mettere in campo le sue skill nel nuovo album era l’unica cosa da fare.

Nel corso dell’intervista si parla delle collaborazioni, del passato, della terza canzone in un anno con Joan Thiele e anche dell’eventualità Sanremo: la sua risposta è stata molto chiara.

Clicca su CONTINUA in basso per leggere e vedere la videointervista.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 1

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 2

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sarah Toscano Met Gala 4

Sarah Toscano pubblica "Met Gala", un album di debutto che non rivoluziona ma convince
Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025 da Emma a Fiorella Mannoia, da Luk3 a Ruggero 5

Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025: Emma torna con forza, Fiorella Mannoia regina del popolo
Amici 25 pagelle seconda puntata 6

Amici 25, le pagelle della seconda puntata: Riccardo primi brividi, Michelle in caduta libera
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 8

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 9

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Francesco Renga firma con Warner Music Italy insieme al team della major 10

Francesco Renga riparte da Warner Music Italy: nuova musica, nuovo contratto e obiettivo Sanremo 2026

Cerca su A.M.I.