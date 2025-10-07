Frah Quintale videointervista, “il mio album mette a posto le idee. A Sanremo dico di sì”

Videointervista a Frah Quintale in occasione dell’uscita del suo nuovo disco, Amor proprio.

Frah Quintale è pronto a riscrivere la sua storia personale come artista solista con il nuovo album Amor proprio, che arriva a distanza di due anni dal joint album con Coez.

Quel progetto gli tolse in parte la possibilità di esprimersi come main artist e, per quanto interessante nella sua interezza, ha solo fatto intuire la direzione di Frah da solista. Ora è tornato con un disco che – come ci ha spiegato nella videointervista che trovate in basso – ha avuto una gestazione lunga, durata anni.

Tra canzoni chiuse nel cassetto e altre nate con facilità nell’ultimo periodo, Frah Quintale arriva a 35 anni con la consapevolezza di essere uno dei più forti del mondo hip hop italiano. Mettere in campo le sue skill nel nuovo album era l’unica cosa da fare.

Nel corso dell’intervista si parla delle collaborazioni, del passato, della terza canzone in un anno con Joan Thiele e anche dell’eventualità Sanremo: la sua risposta è stata molto chiara.

