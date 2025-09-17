Ernia videointervista, “il mio album è privato, c’è la mia famiglia e il mio vissuto. E su Sanremo…”

Videointervista ad Ernia tornato dopo qualche anno con un nuovo album, Per Soldi e Per Amore, un lavoro discografico intenso e molto personale in cui parla di famiglia, della nuova esperienza come papà, dei suoi vecchi amici di quartiere.

È un album che potremmo definire della vita e che lui, invece, descrive come “molto privato” nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni in sede di presentazione del progetto.

Il disco uscirà venerdì 19 settembre e conterrà anche i featuring con quattro grossi nomi dell’urban italiano che Ernia considera di altissima caratura, impossibili da raggiungere per chiunque: Club Dogo, Marracash, Madame e Kid Yugi.

Di questo e di molto altro, inclusa una sua possibile partecipazione a Sanremo, ne abbiamo parlato nell’intervista che potete leggere e vedere cliccando in basso su CONTINUA.