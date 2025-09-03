“Per Soldi e Per Amore”, Ernia annuncia il nuovo album: “È un giro di boa nella mia carriera”

Dopo tre anni di attesa Ernia è pronto a tornare con un album che rappresenta un nuovo e importante capitolo della sua carriera discografica, Per Soldi e Per Amore.
Il rapper milanese ha annunciato l’uscita di questo nuovo progetto svelando la data di lancio, venerdì 19 settembre per Island Records/Universal Music Italia, i formati già disponibili in presave e in preorder: CD e Vinile Standard, CD autografato, Vinile autografato e Vinile Deluxe numerato.
Ernia “Per Soldi e Per Amore”
“E tu, cos’hai fatto Per Soldi e Per Amore?” è la domanda che apre il nuovo progetto discografico di Ernia. Una riflessione che si trasforma in un disco, scritto per tirare le somme su scelte, errori e gratitudine, arrivato a pochi mesi dal compimento dei 30 anni.
L’artista descrive così la genesi dell’album: “Questo disco per me rappresenta un giro di boa nella mia carriera: è il primo dopo i 30 anni ed era il momento di tirare le somme sulla mia vita finora“.
Per Soldi e Per Amore viene descritto come un viaggio tra contrasti e convivenze, in cui Ernia cerca un equilibrio tra le due anime che hanno segnato il suo percorso: quella dell’artista e quella di Matteo. Un album in cui le scelte fatte per amore e le decisioni prese per soldi si incontrano in un dialogo costante, con la scrittura sempre dritta al punto, cifra distintiva del rapper milanese.
Il disco, attesissimo, arriva a tre anni di distanza da Io Non Ho Paura del 2022 album certificato con il triplo disco di platino (qui la nostra recensione).
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.