“Per Soldi e Per Amore”, Ernia annuncia il nuovo album: “È un giro di boa nella mia carriera”

Dopo tre anni di attesa Ernia è pronto a tornare con un album che rappresenta un nuovo e importante capitolo della sua carriera discografica, Per Soldi e Per Amore.

Il rapper milanese ha annunciato l’uscita di questo nuovo progetto svelando la data di lancio, venerdì 19 settembre per Island Records/Universal Music Italia, i formati già disponibili in presave e in preorder: CD e Vinile Standard, CD autografato, Vinile autografato e Vinile Deluxe numerato.

Ernia “Per Soldi e Per Amore”

“E tu, cos’hai fatto Per Soldi e Per Amore?” è la domanda che apre il nuovo progetto discografico di Ernia. Una riflessione che si trasforma in un disco, scritto per tirare le somme su scelte, errori e gratitudine, arrivato a pochi mesi dal compimento dei 30 anni.

L’artista descrive così la genesi dell’album: “Questo disco per me rappresenta un giro di boa nella mia carriera: è il primo dopo i 30 anni ed era il momento di tirare le somme sulla mia vita finora“.

Per Soldi e Per Amore viene descritto come un viaggio tra contrasti e convivenze, in cui Ernia cerca un equilibrio tra le due anime che hanno segnato il suo percorso: quella dell’artista e quella di Matteo. Un album in cui le scelte fatte per amore e le decisioni prese per soldi si incontrano in un dialogo costante, con la scrittura sempre dritta al punto, cifra distintiva del rapper milanese.

Il disco, attesissimo, arriva a tre anni di distanza da Io Non Ho Paura del 2022 album certificato con il triplo disco di platino (qui la nostra recensione).