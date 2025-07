Deddè, “D’Estate”: “Oggi posso dirmi felice, perché ho realizzato un sogno” – L’intervista

Deddè: da Amici 24 al nuovo singolo D’Estate (L’intervista)

Camminate a piedi scalzi al ritorno da una serata, sigarette fumate sui lettini ancora sporchi di sale, incontri improvvisi e addii silenziosi. Con D’Estate (Warner Music Italy), il nuovo singolo già disponibile in tutti i digital store, Deddè racconta l’estate con uno sguardo diverso, lontano dai cliché del “solito” tormentone estivo, descrivendo tutte quelle storie che durano il tempo di una stagione, ma che poi restano sotto pelle per molto più tempo.

“‘Succede solo d’estate’ non è solo un ritornello, ma un modo per dire che certe emozioni, certe storie e certi incastri accadono solo nei mesi caldi“, spiega Deddè.

Poi, aggiunge: “Amori che iniziano senza promesse, notti lunghe che sembrano non finire mai, libertà che graffia. E poi si torna a settembre, ma qualcosa resta sempre addosso“.

“D’ESTATE”, L’INTERVISTA A DEDDÈ

Durante l’intervista abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio Deddè, che ci ha parlato di questo suo nuovo singolo, ma anche del D’Estate Summer Tour 2025.

“Oggi posso dirmi felice, perché ho realizzato un sogno: portare la mia musica live in giro per l’Italia. Questo, per me, vale più di ogni altra cosa, perché ti lascia un’emozione vera”.

Ma non è tutto! Deddè ci ha infatti parlato anche della sua esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e del forte legame con la sua terra, Napoli, che continua a influenzare la sua musica.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Deddè.