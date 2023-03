Crytical videointervista, “il mio album mi ha fatto capire che non sono solo. Sono ‘Solo Francesco’”

Crytical è uno dei volti nuovi della musica italiana ma, allo stesso tempo, ha già avuto occasione e modo di farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici lo scorso anno.

Dopo una serie di singoli pubblicati nel corso di tutto il 2022, Crytical è arrivato al punto di svolta della sua giovane carriera con la pubblicazione del primo album ufficiale ‘Solo Francesco‘.

Ai nostri microfoni è intervenuto per raccontarlo e spiegarci cosa si nasconde dietro le varie canzoni come, ad esempio, ‘Follia‘ che è stato il primo singolo estratto:

“Ho scritto questo brano con l’idea di essere diretto. Una storia con tanti punti in cui le persone possono ritrovarsi perché chi più e chi meno è passato attraverso ciò che racconto in questa storia. I feedback che mi stanno arrivando sono estremamente positivi e mi fa piacere leggere i messaggi che mi arrivano. Ci sono persone che mi hanno scritto che hanno iniziato ad ascoltarmi dopo questa canzone. Le persone hanno voglia di ascoltare qualcosa di nuovo e di diverso”

Questa è la prima canzone di un album che racconta storie complesse, crude e dure in molte parti. Le sonorità appartengono a un mondo che raramente ascoltiamo in Italia:

“Penso che rubare con gli occhi e con le orecchie sia la cosa più bella perché ti arricchisce. Prima di questo disco ho divorato un rapper americano, NF, che ha questo tipo di sonorità orchestrali ed è a lui che ho fatto maggiormente riferimento. Credo che in larga parte questa sperimentazione manchi”

Potrebbe essere questa l’evoluzione del suono dei rapper? Che sia arrivato il momento di unire suoni orchestrali a quelli più urban?

“Arricchire il proprio bagaglio artistico fa bene e ben venga se altri artisti ascoltano il mio album e pensano che sia figo, tanto da riprodurre l’idea. Penso sia qualcosa di innovativo. L’orchestra può creare una sorta di suono e bolla dove tutto risulta più amplificato e arriva in maniera più diretta e per me il rap è questo, cioè arrivare in modo più diretto”

L’orchestra potrebbe essere un nuovo punto di ri-partenza per il rap mentre, invece, qualcosa che manca sempre più sono i freestyle. Crytical è molto bravo in questo ma sia lui che i suoi colleghi non mettono quasi mai dei freestyle nei loro album:

“Devo l’80% del mio successo al freestyle, sarò sempre grato a questo genere di mondo ma non l’ho voluto inserire perché personalmente non credo di essere così bravo tanto. Invidio molto chi riesce a farlo con naturalezza, come Shade, quindi preferisco farlo fare a gente come lui. Il freestyle è vera e propria arte quindi ben venga se altri rapper decidono di inserirlo nei loro album”

Entrando nello specifico di ‘Solo Francesco‘, già il titolo racconta le intenzioni di questo lavoro:

“Ti racconto un piccolo aneddoto. Il nome dell’album è venuto fuori solo a lavori ultimati. Quando ho riascoltato tutte le tracce ho capito quale doveva essere il nome ma il titolo non c’era, per nulla. A me piace tanto questo nome perché io non sono solo Crytical o solo Francesco, non riesco a sdoppiarmi e le cose vanno di pari passo, ma quando ho ascoltato quest’album ho pensato che fossi realmente Francesco, la mia parte più intima”

C’è tanta rabbia in questo album, tanta voglia di uscire fuori con i propri pensieri più profondi e sinceri:

“Il concetto di rabbia era proprio quello che volevo trasmettere e sono contento sia arrivato. Il clic è stato un momento particolare della mia vita e quella rabbia che si avverte deriva da una instabilità emotiva di cui non mi vergogno. E’ un resoconto di tutto ciò che ho passato e che sta succedendo e volevo capire se ci fossero altri che stanno vivendo ciò che ho vissuto e sto vivendo anch’io”

Un album in cui, come detto, c’è tanta vita personale ma se c’è una canzone che descrive pienamente chi sia Crytical questa è ‘Francesco‘:

“Tutte le nove canzoni è come se fossero degli horcrux, pezzetti di anima trasferiti in canzoni. ‘Francesco’, però, è una canzone che dall’inizio alla fine mi rappresenta al 100% e spero che le persone riescano a raccogliere nei minimi dettagli ogni singola parola e virgola. Lì c’è tutta la mia vita”

Crytical videointervista