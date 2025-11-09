cmqmartina: “Radio Erotika? Un pezzo sbarazzino che mi rappresenta molto” (videointervista)

cmqmartina, l’artista brianzola che si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico grazie a X Factor 2020, ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Sanremo Giovani 2025 con la sua Radio Erotika, una canzone decisamente ardita per un palco simile con la quale ha voluto sperimentare parecchio, tentando di intraprendere la lunga strada che potrebbe portarla all’Ariston (nonostante lei ci creda poco!) con delle sonorità tipiche del mondo del clubbing. L’abbiamo intervistata per voi.

cmqmartina – Il Significato di “Radio Erotika” e l’Erotismo

Il pezzo spiccatamente electro-pop, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 novembre e in rotazione radiofonica dal 14 novembre, nasce “da una corsa notturna, un viaggio fisico ed emotivo tra Milano e Cattolica, dove la nostalgia si scontra con il desiderio”. L’artista ha raccontato di voler trasformare la malinconia in un battito elettronico lucido e fragile, creando un inno a lasciarsi attraversare dalle emozioni senza esserne annientati.

“Il pezzo vuole restare fedele a quella che sono e che ho sempre fatto, è un brano sbarazzino che mi rappresenta molto” ha commentato cmqmartina, che ci ha poi spiegato come l’erotismo si trovi soprattutto nel video, dove lei si mostra come una ragazza sensuale che canta la sua canzone nell’orecchio di un uomo in auto.

La clip, vi ricordiamo, è disponibile sul sito di RaiPlay come quelle di tutte le altre canzoni dei restanti 23 artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani 2025.

La Donna nella Musica Italiana: Un tema ancora delicato

Un altro tema cruciale che abbiamo affrontato nell’intervista è stato il ruolo della donna nell’industria musicale attuale italiana. cmqmartina ha espresso una posizione molto netta a riguardo, sottolineando che, a suo parere, non sono stati fatti molti passi avanti significativi (“arriveremo ad una soluzione forse solo quando smetteremo di parlarne”) . La sua riflessione si focalizza sulla necessità di un cambiamento culturale più profondo, in un ambiente che spesso fatica a riconoscere pienamente l’autonomia e il talento delle artiste femminili.

VIDEOINTERVISTA A CMQMARTINA

Qui sotto la nostra video intervista integrale alla cantante.

Credits immagine di copertina: Cristian Lorenzoni