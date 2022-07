Intervista a Calma: “Fusione nucleare rappresenta la mia parte romantica e sognatrice”

Calma (all’anagrafe, Marco Barbieri) ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della trasmissione, ha presentato il brano Routine. Dal 24 giugno 2022, è disponibile il suo nuovo singolo dal titolo Fusione nucleare.

Si tratta di una canzone romantica, che affronta il tema dell’amore in modo poetico. Calma racconta l’importanza delle piccole cose all’interno di una relazione, individuandole come l’elemento d’unione della coppia. Nel comunicato stampa che annuncia l’uscita del singolo, si legge: “Le stelle sono il frutto di una fusione nucleare, mentre lasciarsi andare come un aeroplano di carta può creare una fusione di anime. A volte mentiamo a noi stessi ma l’amore non lo puoi fregare, e ci fa brillare come piccole stelle”.

Il brano (Orangle Records) è scritto dallo stesso Calma, insieme a Cesare Chiodo, Antonio Calò e Carla Parlato.

In occasione della release di Fusione nucleare, abbiamo raggiunto Calma per scambiare qualche battuta con lui. Dopo essersi presentato, ci ha parlato di Amici, del suo nuovo singolo e dei suoi progetti futuri. Dalle risposte che ha dato alle nostre domande, è emersa la figura di un ragazzo appassionato di musica, che vuole farsi conoscere tramite le sue canzoni ed è grato al suo pubblico. Ecco l’intervista: buona lettura!

Intervista a Calma

Ciao Marco, benvenuto su All Music Italia!

Il pubblico ti ha visto tra i concorrenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma tu hai iniziato a fare musica giovanissimo, sei andato a Londra per studiare “songwriting” all’accademia Access To Music, e al rientro in Italia hai lavorato con i produttori Bungaro e Cesare Chiodo. Vuoi presentarti meglio per chi non dovesse ancora conoscerti?

Ciao, grazie del benvenuto! Quella di amici è stata solo l’ultima tappa di un percorso che per me inizia in realtà da sempre. Sono cresciuto con la chitarra del mio papà tra le mani! A 18 anni vivevo tanto con il mito del cantautorato inglese così mi sono avvicinato il più possibile. Poi un giorno mi notarono per caso Bungaro e Chiodo e decidemmo di iniziare un progetto di produzione! A chi non mi conosce direi che faccio musica da sempre perché è da sempre che ho voglia di stare bene!

Calma è un nome d’arte. Perché hai scelto uno pseudonimo, invece di usare il tuo vero nome? E come mai hai scelto proprio “Calma”?

Volevo darmi un nome che non avesse nessuno. Mi piaceva l’idea di avere un nome femminile, evocativo quindi, inclusivo. Poi ‘Calma’ è l’acronimo di ‘C’è Ancora La Mia Anima’ , e senza quella le canzoni non arrivano mai.

A gennaio 2022 sei entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, arrivando fino al serale. Sono passati alcuni mesi dalla fine del programma; e guardando indietro, come giudichi l’esperienza che hai vissuto? Hai dei sassolini che vuoi toglierti dalle scarpe?

È stato un tornado incredibile dentro la mia vita! Sono entrato in corsa e mi sono dovuto abituare in fretta a certi meccanismi. A me interessava solo cantare, ma a volte mi sono perso in discorsi che a posteriori avrei volentieri evitato. Ma trovo che a 23 anni sia abbastanza umana l’impulsività. Mi sarebbe piaciuto cantare di più e farmi conoscere meglio, ma l’obiettivo di fare capolino in questo mondo è stato raggiunto! Per questo anche se avessi qualche sassolino neanche lo sento più, ho cambiato scarpe e voglio solo pensare al futuro.

Dopo Routine, che hai cantato ad Amici, il tuo percorso musicale continua con la pubblicazione del singolo Fusione nucleare. Vuoi presentarci questo tuo nuovo brano?

‘Fusione Nucleare’ è un brano che rappresenta quella parte di me più romantica e sognatrice. Racconto della forza delle piccole cose all’interno di una relazione, le abitudini di una coppia che vive la costante di svegliarsi ogni mattina e rischiare di svanire nel nulla dentro il marasma di una grande città, per poi ritrovarsi invincibile solo per il fatto di essere accanto a chi si ama.

Fusione nucleare racconta l’amore come una fusione di anime. Tu figuri tra gli autori del brano: è possibile definirlo “autobiografico”? Calma ha vissuto – o sta vivendo – un amore come quello del brano?

La verità è che vorrei tanto. A volte scrivo di ciò che ho vissuto, a volte invece di ciò che desidero vivere. Non è semplice essere costanti nei sentimenti e questa cosa mi spaventa tanto, ho paura sempre di stancarmi prima del tempo, così mi cerco un po’ dentro un brano come questo.

Dopo la pubblicazione di Fusione nucleare, quali sono i prossimi progetti di Calma? Ci sarà la possibilità di sentirti live questa estate?

Quando fai questo mestiere l’obiettivo è sempre quello di fare più canzoni e più concerti possibili, ma essendo un minimalista ci tengo a lavorare bene prima di dare un prodotto ai miei ascoltatori. Il sogno è il disco e poi il tour. In estate farò qualche data live e invito tutti i lettori a seguirmi sui social per restare aggiornati!

Siamo arrivati alla fine di questa intervista. Prima di salutarci, hai la possibilità di raccontare ciò che vuoi o parlare di qualsiasi argomento a tua scelta: c’è qualcosa che vuoi assolutamente dire al pubblico?

Ciao pubblico, grazie per avermi accolto a braccia aperte anche dopo l’esperienza di amici, vi sono grato! Spero di incontrarvi tutti il prima possibile!

Grazie per questa intervista! A presto, sempre su All Music Italia!

Grazie a voi, è stato un piacere immenso! A presto.