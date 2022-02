Amici 21: anche per Calma arriva il momento dell'inedito... ecco "Routine" (TESTO)

Calma Routine testo e significato del primo inedito presentato dal cantautore all’interno di Amici di Maria De Filippi.

Nato il 30 ottobre 1998, il vero nome di Calma, è Marco Barbieri e viene da Pesaro ed è stato tra gli ultimi ragazzi ad entrare nella scuola di Amici.

Calma routine significato

Ecco come Calma ha raccontato a Michele Bravi, collegato da casa per ascoltare gli inediti dei ragazzi, questo suo inedito…

È un brano che ho scritto un paio di anni fa in una notte in cui la persona con cui mi stavo iniziando a frequentare stava tornando a casa accompagnata da un’altra persona ed io non riuscivo a dormire. Così ho iniziato con “Sceglimi quando un altro ti riaccompagna a casa…”

Alla fine dell’esibizione Bravi consiglia al ragazzo di aprirsi di più quando canta… “È un peccato una cosa. Che quando tu presenti la canzone riesci a creare un’intimità, un’empatia molto più forte di quando ti esibisci. Mi sarebbe piaciuto entrare un pochino di più..”

CALMA ROUTINE TESTO

Sceglimi quando un altro ti riaccompagna a casa

ma il desiderio di avermi è più forte

di ogni scusa

sceglimi nei giorni in cui non vedo il sole

sceglimi nei silenzi che vorresti maledire

e urlarci contro è quello che sappiamo fare

tenerci il muso

sceglimi al mattino con un occhio semi chiuso

Tu sei l’unica routine

che non mi stanca mai

e la più bella delle feste

per la quale tornerei alle 6

sei l’unica routine che non si ripete mai

la più bella questa notte

quasi quasi io non tornerei

Mordimi la vita, tienimi in sospeso

credici quando non ci credo

mentre parli con la luna

le racconti dei nostri baci

complimenti che sussurro all’orecchio

poi tu taci, i lineamenti del tuo viso

nei tuoi occhi il paradiso

oggi c’è il sole

ma ricordati anche nella pioggia

che ti ho scelto

Tu sei l’unica routine

che non mi stanca mai

e la più bella delle feste

per la quale tornerei alle 6

sei l’unica routine che non si ripete mai

la più bella questa notte

quasi quasi io non tornerei