Antonio Maggio La Faccia e il cuore. Antonio Maggio è tornato quest’anno al Festival di Sanremo dopo la vittoria tra le Nuove proposte del 2013.

Quest’anno il cantautore non è tornato da solo ma affiancato dalla showgirl e cantante, nonché cara amica, Gessica Notaro.

La ragazza è nota per i tristi fatti di cronaca che la videro sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. Da allora la Notaro porta avanti una battaglia contro ogni tipo di violenza sulle donne.

Al suo fianco ha trovato un valido amico, Antonio Maggio.

I due si sono incontrati casualmente nel 2013 sul set del singolo Anche il tempo può aspettare. Gessica sostituì un’altra ragazza che doveva essere la protagonista del video. Da lì nasce l’amicizia tra i due.

ANTONIO MAGGIO LA FACCIA E IL CUORE

Nel corso degli anni nacque l’idea di scrivere una canzone che documentasse la storia di Gessica, La Faccia e il cuore. Durante la scrittura del brano Antonio lo fece ascoltare ad un altro amico, Ermal Meta.

Insieme i due cantautori hanno finito di comporre il brano che quest’anno è stato presentato da Antonio Maggio e Gessica Notaro in veste di ospiti sul palco dell’Ariston.

Noi abbiamo incontrato Antonio Maggio a Sanremo per parlare de La Faccia e il cuore, dell’amicizia con Gessica ma non solo.

ANTONIO MAGGIO LA FACCIA E IL CUORE TESTO FEAT. JESSICA NOTARO

Ora guardati allo specchio

Dopo dimmi cosa vedi

Il tuo silenzio in un pugno di stelle

Ma c’è una donna ancora in piedi

Sei ancora in tempo a decidere che

Non conta niente al di fuori di te

E che immagino un mondo

Gli abbracci non rompono

E adesso guardami invece tu

E dimmi se mi riconosci

Lo so che sono un po’ cambiata

Ma se ti impegni un po’ ci riesci

Potevi sciogliermi i dubbi che avevo

Coi miei capelli a sentirmi più belli

Però mi hai sciolto il sorriso

Ma io ho quello di riserva

Tieni le mani in tasca

Tieni le mani in tasca

Che se le tiri fuori non fai la differenza

Tieni le mani in tasca

Tieni le mani in tasca

E se le tiri fuori è per una carezza

Solo una carezza

Si muore pure restando in vita

Quando si resta indifferenti

Sembrano cose da telegiornale

Finché non saltano pure i denti

Che si mi restano distintivi

Che per la vita mi porto dentro

Donna coraggio, donna vera

Donna che non devi stare zitta

Non dare troppa confidenza al dolore

Perché altrimenti se ne approfitta

Finché c’è fiato per dire basta

C’è ancora un fiore dopo una tempesta

Ma tu non devi scegliere

Tra la faccia e il cuore

Tieni le mani in tasca

Tieni le mani in tasca

Che se le tiri fuori non fai la differenza

Tieni le mani in tasca

Tieni le mani in tasca

E se le tiri fuori è per una carezza

E ho imparato che i baci non mordono

Che gli abbracci più forti guariscono

Che la vita è uno spazio da conquistare

Finché te ne rimane

E ho imparato persino ad amare

Anche se non è stato facile

Devi salvare la faccia e il cuore

La faccia e il cuore

Tieni le mani in tasca

Tieni le mani in tasca

Che se le tiri fuori non fai la differenza

Tieni le mani in tasca

Tieni le mani in tasca

E se le tiri fuori è per una carezza

È solo una carezza

Tieni le mani in tasca

È solo una carezza

Tieni le mani in tasca