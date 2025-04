Intervista video – Anastasio presenta il nuovo album: “è tornata la luce, in passato ho lavorato con persone cattive”

Video intervista ad Anastasio che torna dopo cinque anni di attesa con Le Macchine Non Possono Pregare, nuovo album che lui stesso definisce “concept album ma più opera rap”.

Ai nostri microfoni ci ha raccontato la genesi del lavoro, il periodo complicato che ha dovuto affrontare ma anche una riflessione sul mondo della musica attuale.

“Questo disco è in lavorazione dal 2020 e ora che sta per uscire ho avuto dei momenti di sopraffazione. Sono stato sopraffatto dalle sensazioni legate all’uscita ma più ci si avvicina più mi rassereno.

La parte più difficile di questi cinque anni è stata l’attesa, c’era sempre un motivo per rinviare. Tutta la parte di produzione musicale è stata meravigliosa, la parte della produzione commerciale è stata dura, il peggio è passato“.

ANASTASIO, l’intervista per il nuovo album

In fondo all’articolo trovate la nostra video intervista completa. A seguire qualche anticipazione degli argomenti di cui si è parlato con il rapper.

Cosa vuol dire ‘peggio’. A cosa ti riferisci?

“Non voglio dare giudizi, semplicemente ho avuto vicino persone sbagliate, alcune cattive e altre dei veri pezzi di m***a. C’è bisogno di gente che abbia sensibilità, non è semplice lavorare con me. Ho avuto la sensazione spesso che la gente non sapesse cosa fare con me.

L’industria ha omologato la musica, si lavora facilmente perché è tutto uguale. Questo progetto ha molti strati, deve essere lavorato bene, ho perso tempo con le persone sbagliate ma poi si è rimesso tutto a posto, all’improvviso“.

Il mondo musicale è cambiato, come ti trovi adesso in questa industria?

“Bisogna scordarsi dell’industria musicale per fare musica. Questa grande macchina prova a guadagnare dalla vendita della musica, senza industria la musica continuerebbe a esistere perché molti la farebbero per puro piacere.

Bisogna che uno se ne dimentichi, non si è costretti a stare dentro all’industria. Io voglio fare musica, non sono un venditore, e se ti metti con questa musica poi vendi in automatico.

E’ cambiato il mondo, oggi ognuno è un’industria. Prima c’era bisogno dell’industria musicale per motivi pratici, oggi sono delle specie di agenzie che non servono più di tanto. Io da solo posso vendere la mia musica e produrla tirando un po’ la cinghia.

Tutti possono produrre musica, è più semplice accedervi. Che poi non sia genuina e che sia fatta per soddisfazione personale e non per contemplazione della musica stessa è vero.”

Parliamo dell’album. Si parla di algoritmi quasi divini e di temi che fanno parte del nostro mondo legati alla tecnologia:

“Ho amplificato la realtà in questo disco, l’algoritmo diventa una divinità stupida che viene evocata e non programmata, si mangia il mondo. La cosa bella è che c’è il passato, il 1848, Baudelaire e tutti questi elementi si uniscono organicamente. E’ un’opera rap più che un concept album.”

Un album che porterà alla luce un fumetto e uno spettacolo dal vivo:

“Farò uno show che non sarà un semplice concerto, un po’ come ha fatto sempre Caparezza. Non sarà un greatest hits di Anastasio, tu vieni e assisti a qualcosa di organico con uno svolgimento chiaro”

Hai paura di confrontarti con questo nuovo mondo fatto di numeri, algoritmi, risultati?

“Non ho paura perché è un mondo del quale sento di non fare parte. A chi devo dimostrare qualcosa? Questo disco parlerà a chi deve parlare, non mi interessa fare i milioni di streams”

video intervista: ANASTASIO PRESENTA le macchine non possono pregare

L’intervista completa ad Anastasio è disponibile sul nostro canale Youtube, guardala qui: