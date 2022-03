Alfa videointervista: “A Parigi ho detto ‘sì’ a tutto. Mi piace, anche se è un po’ da irresponsabili, mi stimola creativamente”

Alfa ha annunciato un concerto il 27 novembre al Fabrique di Milano, con il suo nuovo tour Bentornati a Wanderlust.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, artista multiplatino, tornerà finalmente dal vivo con il suo nuovo tour Bentornati a Wanderlust e sarà il 27 novembre 2022 in concerto al Fabrique di Milano. Il concerto è prodotto da Artist First e Baraonda.

Questa data speciale sarà l’occasione per riprendere il tour che Alfa ha dovuto interrompere nel 2020 a causa delle restrizioni Covid. L’emozione per lui in realtà sarà doppia, perché tornerà sullo stesso palco dove tutto cominciò il 30 gennaio 2020, quando tenne il suo primo concerto che andò sold out nel giro di pochi giorni.

Oltre ai brani del suo primo album N O R D, che appunto non aveva potuto trovare la sua dimensione live, Alfa presenterà anche gli ultimi inediti Ci sarò e Serenata, pubblicato a fine gennaio perché fa parte della colonna sonora di Sempre più bello, terzo capitolo della saga Sul più bello di Claudio Norza.

Il cantautore genovese ha inoltre dato il via, pochi giorni fa, al Progetto Wanderlust con il singolo Parigi per Artist First / Wanderlust Society. Ieri, 8 marzo, è uscito anche il videoclip, un mini documentario del viaggio on the road.

Alfa, infatti, ha scelto la capitale francese come prima tappa di un nuovo viaggio musicale tra le capitali del mondo. Se il primo album del 2021 si intitolava N O R D, il punto cardinale che dà la direzione al proprio cammino, oggi Alfa prosegue il suo cammino con il Progetto Wanderlust.

Wanderlust in sociologia si riferisce al desiderio di viaggiare, scoprire posti nuovi e muoversi in libertà. Il progetto di Alfa, dettato dall’impulso di non sostare mai in un luogo solo, è quello di partire per visitare diverse capitali del mondo e lì scrivere canzoni nuove e pubblicarle al rientro.

La prima tappa di questo viaggio è stata Parigi, dove Alfa si è diretto con un furgone, alcuni amici e la sua chitarra. Il singolo Parigi è nato in pochissime ore ed è uscito venerdì 4 marzo.

Abbiamo intervistato Alfa per farci raccontare il making of di questo singolo e del Progetto Wanderlust.