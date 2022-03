Alfa parte con un furgone, qualche amico e una chitarra: dalla prima tappa, città del romanticismo, nasce il nuovo singolo “Parigi”

Alfa Progetto Wanderlust parte con il singolo Parigi, disponibile dal 4 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Alfa dà ufficialmente il via al Progetto Wanderlust, pubblicando il singolo Parigi, che è la prima tappa di un viaggio tra le capitali del mondo.

Il cantautore genovese, classe 2000, aveva deciso di dare al suo primo primo album, del 2021, il titolo N O R D, il punto cardinale che dà la direzione al proprio cammino, il riferimento che indica l’orientamento per la scoperta della propria strada. Oggi Alfa prosegue il suo percorso discografico con il Progetto Wanderlust, un’idea che da tempo è dovuta rimanere in un cassetto a causa delle difficoltà a spostarsi per l’emergenza sanitaria.

Alfa Progetto Wanderlust prima tappa

Wanderlust in sociologia significa desiderio di viaggiare, scoprire posti nuovi e muoversi in libertà. Il progetto di Alfa, dettato dall’impulso di non sostare mai in un luogo solo, è quello di partire per visitare diverse capitali del mondo e lì scrivere canzoni nuove e pubblicarle al rientro.

La prima tappa di questo viaggio è la capitale francese, dove Alfa si è recato negli scorsi giorni con un furgone, alcuni amici e la sua chitarra. La suggestiva atmosfera di Parigi lo ha stimolato a comporre un nuovo brano che si intitola proprio Parigi. Al suo ritorno, il 4 marzo, il cantautore l’ha pubblicato in digitale su tutte le piattaforme per Artist First / Wanderlust Society.

Il videoclip, in uscita a breve, sarà una sorta di documentario con immagini on the road in cui Andrea De Filippi, in arte Alfa, racconterà di questa prima tappa del suo viaggio.

Sul suo profilo Instagram, l’artista ha scritto:

Scrivere una canzone, produrla, registrarla e farci un video musicale a Parigi, tutto in 5 giorni. È stata una delle esperienze più assurde di tutta la mia vita. Grazie ai miei compagni di viaggio e alle persone che hanno creduto in questa idea.

alfa live nel 2022

Alfa tornerà a esibirsi dal vivo nel 2022 con il tour Bentornati a Wanderlust e sarà il 27 novembre in concerto al Fabrique di Milano.

