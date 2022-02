8 anni di All Music Italia... editoriale a cura di Aka 7even

Oggi, in questa data palindroma, 22.2.2022, All Music Italia si lascia alle spalle il suo ottavo anno di vita editoriale e da domani entrerà nel nono. Per accompagnarci in questo giorno abbiamo scelto Aka 7even.

Come tutti gli anni in questa data è tradizione per noi affidare l’editoriale ad un professionista del mondo della musica scelto tra artisti, editori, discografici, giornalisti. E così negli scorsi anni hanno preso il mio posto il 22 febbraio il direttore di Rockol, Franco Zanetti, il critico musicale Michele Monina, Roberto Razzini (ex Warner Chappell Music Italiana e ora a capo di Sony Music Publishing Italia), la giornalista e discografica Monica Landro e Laura Pausini.

Tutti nomi che, in un modo o nell’altro, hanno fatto della musica la loro passione e il loro lavoro e per cui, elemento indispensabile, proviamo grande stima.

Quest’anno abbiamo scelto di affidare le parole di questo editoriale per gli 8 anni di All Music Italia ad un artista di cui abbiamo parlato su queste pagine qualche anno fa, quando era un emergente tra tanti, noto a pochi ma che già dimostrata tanta cazzima e “fame”, ingredienti per noi fondamentali in un artista insieme ovviamente al talento.

Oggi quel giovane ragazzo è noto a tutti ed è reduce da tappe importanti del suo percorso musicale come Amici di Maria De Filippi e il Festival di Sanremo. Il tutto con oltre 400.000 copie certificate. Ovviamente stiamo parlando di Aka 7even.

Grazie Luca per aver accettato di essere il nostro “padrino” in questo giorno speciale.

Massimiliano Longo

8 anni di All Music Italia… Editoriale di Aka 7even

Buon compleanno All Music Italia, un abbraccio e un augurio sincero a Massimiliano Longo, persona e amico che stimo e che ogni giorno è in prima linea con tutti i suoi collaboratori per raccontare la musica a 360 gradi, senza distinzioni.

Ricordo ancora 2 anni fa quando proprio All Music fu uno dei pochi siti a parlare del mio progetto e della mia musica, quando ancora non mi conosceva nessuno…

Grazie per avermi sempre supportato e per aver creduto in me e grazie per fare informazione trasparente e vera.

Auguro a voi e ai vostri migliaia di lettori di accompagnare i sogni e i progetti di noi artisti con successo e passione.

Aka