Sei anni di All Music Italia. Editoriale di Laura Pausini

Oggi, 22 febbraio 2020, All Music Italia compie sei anni.

Da quel 22 febbraio del 2014 sono passati oltre 16.000 articoli, più di 1.300 videointerviste, migliaia di approfondimenti su artisti emergenti, più di 100.000 follower sui canali social e 3 milioni di visualizzazioni dei nostri video su YouTube.

Il tutto grazie al lavoro del sottoscritto ma, soprattutto, a quello di chi ancora crede in questo progetto. Simone Zani, Oriana Meo, Fabio Fiume, Fabio Gattone, Alessandro Genovese, Gianmarco Regaldi, Massimo Vogliotti, Monica Landro, Davide Misiano, Davide Maistrello… e di chi ci ha creduto… Cristian Scarpone, Simone Caprioli, Gabriele, Jennifer, Barbara, Jury, Luca, Lorenzo, Giuseppe, Matteo Mori,

Quando All Music Italia nacque il suo primo slogan fu “Rimettiamo al centro la musica italiana“. Per questo nel nostro sesto compleanno ho espresso un desiderio forte.

Nessuna stella cadente, di quelle ad oggi non ne ho mai vista una passare… solo una richiesta, semplice, diretta. A cui è seguita una risposta altrettanto semplice e diretta. Perché i grandi artisti sono così.

Volevo che a scrivere questo editoriale fosse l’artista che più di ogni altra ha rimesso al centro la musica italiana negli ultimi 25 anni. Colei che vince sempre, sul tempo e sulle mode, e continua ad essere un orgoglio italiano nel mondo… Laura Pausini.

Laura per noi rappresenta, oltre al talento, la determinazione, la coerenza, l’impegno. Ogni suo risultato è la conseguenza di anni studio, di sacrifici, della capacità di creare empatia con chi la segue mostrandosi per come è… come piace fare a noi.

Per tutti questi motivi, ma non solo, al di là dei singoli gusti musicali di ognuno di noi, Laura Pausini è un esempio positivo, unico… fai ciò che sei, il resto arriverà.

Grazie Laura per avermi e averci concesso questo onore.

Massimiliano Longo

6 anni di All Music Italia: editoriale di Laura Pausini

Buon Compleanno All Music Italia, sono 6 anni che racconti la musica italiana e sono sempre stata colpita ed affascinata dalla dedizione con la quale ci presenti i nuovi talenti del nostro paese, criticando con educazione ogni nota ed ogni parola scritta, sudata e voluta fortemente.

Sappiamo bene che il lavoro del giornalista è molto delicato, specialmente nel rapporto con l’artista quando una critica è negativa, ed è molto sottile la linea di confine tra il gusto personale e la professionalità, e tu, caro All Music ci hai sempre trattato in maniera regale, prendendo la nostra musica per mano anche quando l’hai criticata diversamente da come volevamo.

Buon Compleanno alla tua onestà, alla tua voglia di mettere al centro la musica ancor prima di noi cantanti… buon compleanno al direttore e ai redattori, ai grafici ed ai fotografi con sincero affetto.

Fatti Sentire Sempre. Tu sai come fare.

Laura Pausini