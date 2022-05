Hit Parade, i debutti su Spotify del 27 maggio: il pop è vivo! I Pinguini Tattici Nucleari debuttano sul podio davanti a “Blocco 181” di Salmo

Hit parade settimana 21… come sono andati i nuovi brani (e singoli) usciti nella settimana di venerdì 27 maggio su Spotify? Andiamo a scoprirlo insieme… brindando al successo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Eh sì perché in una classifica come quella di Spotify occupata quasi ogni settimana da musica rap e trap, la band di Bergamo riesce a tenere alta la bandiera del pop debuttando nel giorno di uscita con il nuovo singolo, Giovani Wannabe, al terzo posto della classifica dei brani più ascoltati sulla nota piattaforma.

Sono ben 315.878 gli stream che hanno permesso ai Pinguini Tattici Nucleari di raggiungere questo risultato nel giorno del debutto. Davanti a loro solo Rhove, con la sua Shakerando (con circa 100.000 stream in più), e I love you baby di Jovanotti che, partita con il diesel, sta recuperando terreno settimana dopo settimana.

Hit parade settimana 21

I Pinguini battono così l’atteso disco che vede Salmo nelle vesti di direttore artistico, Blocco 181, colonna sonora che coinvolge 21 artisti rap e urban legata alla nuova serie Sky Original. Quello dell’album “diretto” da Salmo è un debutto che varrà molto probabilmente all’artista il primo posto nella classifica vendite album FIMI venerdì prossimo.

In totale infatti gli 11 brani di Blocco 181 hanno totalizzato 2.294.552 ascolti (media per canzone 208.595). E ben tre di questi sono presenti in Top 10 mentre tutte le canzoni, ad eccezion fatta della strumentale che fa sigla alla serie, entrano in Top 50.

Ecco nel dettaglio posizione d’ingresso nel giorno del debutto, canzone, artisti e ascolti:

4 181 – Salmo, Drillionaire, Verano 296.388

– Salmo, Drillionaire, Verano 296.388 6 LOCO – Salmo, Guè, Sixpm 293.898

– Salmo, Guè, Sixpm 293.898 10 9.19 – Salmo, Baby Gang, Luciennn, Bobo 265.011

– Salmo, Baby Gang, Luciennn, Bobo 265.011 13 M.S.O.M. – Salmo, Jake La Furia, Rose Villain, Night Skinny 237.763

– Salmo, Jake La Furia, Rose Villain, Night Skinny 237.763 15 MI ANTHEM – Salmo, Lazza, Verano 223.262

– Salmo, Lazza, Verano 223.262 19 EZ – Salmo, Ensi, Luciennn 205.562

– Salmo, Ensi, Luciennn 205.562 21 APRI – Salmo, Ernia, Luciennn, Verano 196.375

– Salmo, Ernia, Luciennn, Verano 196.375 23 SOTTO VOCE – Salmo, Noyz Narcos, Night Skinny, Luciennn, Verano 179.748

– Salmo, Noyz Narcos, Night Skinny, Luciennn, Verano 179.748 32 SICARIO – Salmo, Nerone, Luciennn 157.332

– Salmo, Nerone, Luciennn 157.332 45 PRENDELO – Salmo, El Dicy Boy & Isaias LM, Andry The Hitmaker, Verano 138.680

– Salmo, El Dicy Boy & Isaias LM, Andry The Hitmaker, Verano 138.680 74 BLOCCO 181 – TITLE TRACK – Salmo, Luciennn, Verano 100.533

Non male anche l’esordio di Seven 700 Mixtape, album di debutto del collettivo rap milanese di San Siro (Zona 7), formato da Rondodasosa, Vale Pain, Sacky, Keta, Neima Ezza e Kilimoney. Un progetto drill made in Italy.

Le 17 tracce del progetto debuttano tutte in Top 200 con quattro brani presenti in Top 50 per un totale di 1.662.696 streaming nel giorno di uscita (media a brano 97.806). Ecco il dettaglio:

29 RUNNING – SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Keta, Sacky, Nko 161.518

– SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Keta, Sacky, Nko 161.518 30 RAP – SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Sacky, Neima Ezza 161.275

– SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Sacky, Neima Ezza 161.275 39 NVNSNP – SEVEN 7oo feat. Sacky, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko 140.402

– SEVEN 7oo feat. Sacky, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko 140.402 46 FUCK THE INDUSTRY – SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Central Cee, Nko 134.677

– SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Central Cee, Nko 134.677 56 BLINDO – SEVEN 7oo feat. Neima Ezza, Kilimoney, Baby Gang, Sacky, Nko 123.322

– SEVEN 7oo feat. Neima Ezza, Kilimoney, Baby Gang, Sacky, Nko 123.322 64 GANGSTA – SEVEN 7oo. feat. Vale Pain, Neima Ezza, Sacky, Kilimoney, Nko 111.767

– SEVEN 7oo. feat. Vale Pain, Neima Ezza, Sacky, Kilimoney, Nko 111.767 66 667OO – SEVEN 7oo feat. Freeze Corleone, ASHE 22, Keta, Sacky, Nko, Dahirvè 108.970

– SEVEN 7oo feat. Freeze Corleone, ASHE 22, Keta, Sacky, Nko, Dahirvè 108.970 70 DLS – SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Samy 106.300

– SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Samy 106.300 76 SPACCIATORE – SEVEN 7oo feat. Gazo, Vale Pain, Keta, Nko 99.623

– SEVEN 7oo feat. Gazo, Vale Pain, Keta, Nko 99.623 89 INTRO – SEVEN 7oo feat. Neima Ezza, Nko 89.036

– SEVEN 7oo feat. Neima Ezza, Nko 89.036 90 SABBIE MOBILI – SEVEN 7oo feat. Vale Pain, Sacky, Nko 86.894

– SEVEN 7oo feat. Vale Pain, Sacky, Nko 86.894 101 SEVEN 7oo – SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko 80.180

– SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko 80.180 107 SKY – SEVEN 7oo feat. Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Nko) 78.545

– SEVEN 7oo feat. Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Nko) 78.545 108 LUNEDÌ – SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Vale Pain, Kilimoney, Nko 77.182

– SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Vale Pain, Kilimoney, Nko 77.182 138 PARANOIA – SEVEN 7oo feat. Neima Ezza, Sacky, Nko 66.915

– SEVEN 7oo feat. Neima Ezza, Sacky, Nko 66.915 172 AMICO MIO (FREEBENE) – SEVEN 7oo feat. Vale Pain, Neima Ezza, Nko 57.106

– SEVEN 7oo feat. Vale Pain, Neima Ezza, Nko 57.106 198 INTERLUDE – SEVEN 7oo feat. Nko 51.084

E gli altri nuovi singoli usciti venerdì 27 maggio 2022 come hanno debutta nella Top 200 di Spotify?

Non male Niko Pandetta che torna con Muovilo Baby feat. Tempoxso e Janax e con 95.247 entra alla #83. Lele Blade, uscito con un repack dell’album Ambizione contenente quattro nuovi brani in featuring riesce ad entrare in Top 200 con solo un brano, Jump feat. Lazza e Poison Beatz, alla #130 con 69.831.

Infine malino per Tommaso Paradiso alla #133 con Piove in discoteca (68,912 stream).

Non riescono ad entrare in classifica, e quindi collezionano meno 50.850 stream nel giorno di uscita, i nuovi singoli di Biagio Antonacci, Michele Bravi, Margherita Vicario, Chiara Galiazzo, GionnyScandal, La Rua e Mobrici.

Da segnalare invece i debutti settimanali di alcuni brani usciti in altri giorni. Innanzitutto gran successo per La Province #2, nuovo freestyle di Rhove che il 24 maggio è entrato alla numero #2 della classifica con 363.649.

Benino per Vieni nel mio cuore di Ultimo che il 25 maggio ha debuttato alla #42 con 113.842. Non male, nello stesso giorno, Pioggia, nuovo singolo di Leon Faun alla #92 con 71.020.

A settimana prossima con una nuova Hit parade.