Eurovision 2026 seconda semifinale: giovedì 14 maggio il contest torna in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna con la seconda serata di gara. In palio ci sono altri 10 posti per la finale di sabato 16 maggio.

Dopo la prima semifinale (qui le nostre pagelle), che ha qualificato Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia, l’Eurovision Song Contest 2026 passa alla seconda metà del tabellone.

In gara ci saranno 15 Paesi. Sul palco anche Francia, Austria e Regno Unito, già qualificate di diritto alla finale e quindi fuori concorso nella semifinale.

Eurovision 2026 seconda semifinale: orario, TV e streaming

La seconda semifinale dell’Eurovision 2026 andrà in onda giovedì 14 maggio alle 21:00.

In Italia la diretta sarà trasmessa su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La finale di sabato 16 maggio andrà invece in onda su Rai 1 e su RaiPlay.

Il commento italiano è affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Eurovision 2026 seconda semifinale: 15 Paesi in gara e tre Big fuori concorso

Nella seconda semifinale si esibiranno 15 Paesi in gara. Al termine della serata saranno annunciate le 10 nazioni qualificate alla finale.

Francia, Austria e Regno Unito saliranno sul palco durante la semifinale, ma non concorrono per la qualificazione. Sono già in finale e presenteranno i propri brani al pubblico prima della serata decisiva.

Eurovision 2026 seconda semifinale: la scaletta completa

La seconda semifinale sarà aperta dalla Bulgaria e chiusa dalla Norvegia. Questo l’ordine di uscita della serata:

Bulgaria – DARA – Bangaranga Azerbaigian – JIVA – Just Go Romania – Alexandra Căpitănescu – Choke Me Lussemburgo – Eva Marija – Mother Nature Cechia – Daniel Zizka – CROSSROADS Francia – Monroe – Regarde! (fuori concorso) Armenia – SIMÓN – Paloma Rumba Svizzera – Veronica Fusaro – Alice Cipro – Antigoni – JALLA Austria – COSMÓ – Tanzschein (fuori concorso) Lettonia – Atvara – Ēnā Danimarca – Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Australia – Delta Goodrem – Eclipse Ucraina – LELÉKA – Ridnym Regno Unito – LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei (fuori concorso) Albania – Alis – Nân Malta – AIDAN – Bella Norvegia – JONAS LOVV – YA YA YA

Chi vota nella seconda semifinale dell’Eurovision 2026

Nella seconda semifinale votano i Paesi in gara nella serata, insieme a Francia, Austria e Regno Unito, già qualificate di diritto alla finale.

Il risultato porterà alla scelta di 10 qualificate. Le nazioni escluse resteranno fuori dalla finale di sabato.

Eurovision 2026 seconda semifinale: cosa succede dopo

Dopo la seconda semifinale sarà completo il quadro dei Paesi finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026. Nella notte tra giovedì e venerdì verrà definito anche l’ordine di uscita della finale.

L’Italia è già qualificata con Sal Da Vinci e Per sempre sì. Dopo l’esibizione fuori concorso nella prima semifinale, il brano tornerà in gara sabato 16 maggio.