14 Maggio 2026
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All Music Italia
Eurovision
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14 Maggio 2026

Eurovision 2026, seconda semifinale: scaletta, orario e dove vederla

Quindici Paesi in gara per dieci posti in finale. Sul palco anche Francia, Austria e Regno Unito.

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Eurovision 2026 Logo. Annunciata la scaletta
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Eurovision 2026 seconda semifinale: giovedì 14 maggio il contest torna in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna con la seconda serata di gara. In palio ci sono altri 10 posti per la finale di sabato 16 maggio.

Dopo la prima semifinale (qui le nostre pagelle), che ha qualificato Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia, l’Eurovision Song Contest 2026 passa alla seconda metà del tabellone.

In gara ci saranno 15 Paesi. Sul palco anche Francia, Austria e Regno Unito, già qualificate di diritto alla finale e quindi fuori concorso nella semifinale.

Eurovision 2026 seconda semifinale: orario, TV e streaming

La seconda semifinale dell’Eurovision 2026 andrà in onda giovedì 14 maggio alle 21:00.

In Italia la diretta sarà trasmessa su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La finale di sabato 16 maggio andrà invece in onda su Rai 1 e su RaiPlay.

Il commento italiano è affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Eurovision 2026 seconda semifinale: 15 Paesi in gara e tre Big fuori concorso

Nella seconda semifinale si esibiranno 15 Paesi in gara. Al termine della serata saranno annunciate le 10 nazioni qualificate alla finale.

Francia, Austria e Regno Unito saliranno sul palco durante la semifinale, ma non concorrono per la qualificazione. Sono già in finale e presenteranno i propri brani al pubblico prima della serata decisiva.

Eurovision 2026 seconda semifinale: la scaletta completa

La seconda semifinale sarà aperta dalla Bulgaria e chiusa dalla Norvegia. Questo l’ordine di uscita della serata:

  1. BulgariaDARABangaranga
  2. AzerbaigianJIVAJust Go
  3. RomaniaAlexandra CăpitănescuChoke Me
  4. LussemburgoEva MarijaMother Nature
  5. CechiaDaniel ZizkaCROSSROADS
  6. FranciaMonroeRegarde! (fuori concorso)
  7. ArmeniaSIMÓNPaloma Rumba
  8. SvizzeraVeronica FusaroAlice
  9. CiproAntigoniJALLA
  10. AustriaCOSMÓTanzschein (fuori concorso)
  11. LettoniaAtvaraĒnā
  12. DanimarcaSøren Torpegaard LundFør Vi Går Hjem
  13. AustraliaDelta GoodremEclipse
  14. UcrainaLELÉKARidnym
  15. Regno UnitoLOOK MUM NO COMPUTEREins, Zwei, Drei (fuori concorso)
  16. AlbaniaAlisNân
  17. MaltaAIDANBella
  18. NorvegiaJONAS LOVVYA YA YA

Chi vota nella seconda semifinale dell’Eurovision 2026

Nella seconda semifinale votano i Paesi in gara nella serata, insieme a Francia, Austria e Regno Unito, già qualificate di diritto alla finale.

Il risultato porterà alla scelta di 10 qualificate. Le nazioni escluse resteranno fuori dalla finale di sabato.

Eurovision 2026 seconda semifinale: cosa succede dopo

Dopo la seconda semifinale sarà completo il quadro dei Paesi finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026. Nella notte tra giovedì e venerdì verrà definito anche l’ordine di uscita della finale.

L’Italia è già qualificata con Sal Da Vinci e Per sempre sì. Dopo l’esibizione fuori concorso nella prima semifinale, il brano tornerà in gara sabato 16 maggio.

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