Eurovision 2025 – La guida con pagelle ai brani in gara – Parte 4: dal Regno Unito all’Italia

Eurovision 2025, guida e pagelle – quarta parte: le ultime 10 canzoni in gara, tra cui San Marino e Italia.

Appena un giorno ci separa dalla prima semifinale dell’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest, in programma dal 13 al 17 maggio presso la St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera (qui la prima, la seconda e la terza parte della nostra guida all’evento).

Saranno 37 i Paesi in gara nelle tre serate che animeranno il concorso di quest’anno, tutti determinati a conquistare il celebre microfono di cristallo e l’onore di ospitare l’edizione del 2026. Come di consueto, vi proponiamo la nostra guida all’ascolto: un viaggio tra artisti, sonorità e atmosfere, per cominciare a conoscere da vicino i protagonisti che sfideranno Lucio Corsi, in rappresentanza dell’Italia, con Volevo essere un duro.

EUROVISION 2025: Le regole di valutazione delle nostre pagelle

Le regole restano immutate: abbiamo ascoltato tutti i brani in competizione e li presenteremo uno a uno, ciascuno accompagnato da una breve recensione e da una valutazione in stelline (da una ☆ a cinque ☆☆☆☆☆), per dare un’idea delle loro potenzialità in ottica vittoria.

Dove vedere la manifestazione

L’Eurovision 2025 sarà trasmesso in diretta dalla St. Jakobshalle, con le due semifinali in onda su Rai 2 martedì 13 e giovedì 15 maggio alle ore 21.00, e la finale su Rai 1 sabato 17 maggio a partire dalle 20.40.

Come sempre, 26 Paesi accederanno alla serata finale, tra cui l’Italia, qualificata di diritto grazie al suo status di membro dei Big 5 (le nazioni che garantiscono il maggior sostegno economico all’EBU). Dopo la novità introdotta nel 2024, anche quest’anno i Big 5 si esibiranno integralmente in semifinale: l’Italia sarà protagonista nella prima semifinale di martedì e potrà esprimere il proprio voto durante la stessa serata.

A commentare l’evento ci saranno Gabriele Corsi e BigMama, affiancati come l’anno passato da Matteo Osso e Diletta Parlangeli su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

