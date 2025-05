Eurovision 2025 – La guida con pagelle ai brani in gara – Parte 3: dalla Lettonia al Portogallo

Eurovision 2025, guida e pagelle – terza parte: altre 9 canzoni in gara tra polemiche, emozioni e sorprese.

Manca sempre meno alla prima semifinale dell’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest, in programma dal 13 al 17 maggio presso la St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera (qui la prima e qui la seconda parte della nostra guida all’evento).

Saranno 37 i Paesi in gara nelle tre serate che animeranno il concorso di quest’anno, tutti determinati a conquistare il celebre microfono di cristallo e l’onore di ospitare l’edizione del 2026. Come di consueto, vi proponiamo la nostra guida all’ascolto: un viaggio tra artisti, sonorità e atmosfere, per cominciare a conoscere da vicino i protagonisti che sfideranno Lucio Corsi, in rappresentanza dell’Italia, con Volevo essere un duro.

EUROVISION 2025: Le regole di valutazione delle nostre pagelle

Le regole restano immutate: abbiamo ascoltato tutti i brani in competizione e li presenteremo uno a uno, ciascuno accompagnato da una breve recensione e da una valutazione in stelline (da una ☆ a cinque ☆☆☆☆☆), per dare un’idea delle loro potenzialità in ottica vittoria.

Dove vedere la manifestazione

L’Eurovision 2025 sarà trasmesso in diretta dalla St. Jakobshalle, con le due semifinali in onda su Rai 2 martedì 13 e giovedì 15 maggio alle ore 21.00, e la finale su Rai 1 sabato 17 maggio a partire dalle 20.40.

Come sempre, 26 Paesi accederanno alla serata finale, tra cui l’Italia, qualificata di diritto grazie al suo status di membro dei Big 5 (le nazioni che garantiscono il maggior sostegno economico all’EBU). Dopo la novità introdotta nel 2024, anche quest’anno i Big 5 si esibiranno integralmente in semifinale: l’Italia sarà protagonista nella prima semifinale di martedì e potrà esprimere il proprio voto durante la stessa serata.

A commentare l’evento per il secondo anno consecutivo ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, affiancati da Matteo Osso e Diletta Parlangeli su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

